Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να άρει η Τουρκία το casus belli, ο δρόμος μπροστά δεν είναι η γλώσσα των όπλων

O Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη έστειλε σαφή μηνύματα προς την Τουρκία στον απόηχο της ακύρωσης του ραντεβού του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

«Να αρθεί η απειλή του casus belli»

«Θεμέλιος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής είναι το διεθνές, αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία και έχουμε χαμηλή ένταση παρά ταύτα τα «ήρεμα νερά» πρέπει να μας επιτρέψουν να πάμε προς τα μπροστά και στη βάση του διεθνούς δικαioυ, ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων. Έχουμε μόνο ένα θέμα για επίλυση την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μετά από 30 χρόνια αυτό το casus belli πρέπει να αρθεί» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»

«Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τη συνέχιση του πολέμου» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποιώντας μάλιστα ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μπει σε ένα άτυπο καθεστώς απομόνωσης.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην άμυνα και εμείς μιλήσαμε για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει το θάνατο χιλιάδων παιδιών» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία επισημαίνοντας με ρητό τρόπο πως η χώρα μας δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία.

«Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»

«Τα Ηνωμένα Έθνη μπόρεσαν να μεταμορφώσουν τον οργανισμό σε μία ναυαρχίδα αλλαγών του κόσμου» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως «μια παγκόσμια τάξη ανατέλλει καθώς τα κεκτημένα μετά το 1945 τίθενται σε αμφιβολία».

«Η Ελλάδα στηρίζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας, η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή αστάθειας και γι' αυτό ενδυναμώνουμε την οικονομία μας και ενισχύουμε την άμυνά μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πρότασή του για το κοινό ευρωπαϊκό ταμείο που θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα τονίζοντας πως αυτός ο στόχος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη: