Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκουτέρες: Συζητήθηκαν Λιβύη και Κυπριακό

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των διεργασιών της 80ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τόσο με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες όσο και με τον ειδικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ στην Αφρική, Μασάντ Μπούλος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, με τον Αντόνιο Γκουτέρες συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Τετ α τετ Μητσοτάκη με τον ειδικό σύμβουλο Τραμπ στην Αφρική

Παράλληλα, ο συναντήθηκε και με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Τραμπ για την Αφρική, Μασάντ Μπούλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.