Μητσοτάκης-Ερντογάν:Μετά τη Νέα Υόρκη, «ναυαγεί» και η Κοπεγχάγη-Γιατί η Αθήνα δεν αγωνιά για τα F35

Ενεργητική πολιτική στο πεδίο, σαφές μήνυμα στην Τουρκία για το Casus Belli και διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας, παρά το «πάγωμα» των τετ-α-τετ, ήταν ο διπλός άξονας της αξιολόγησης της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εργασίες της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.



Το «κλειδί» της Κοπεγχάγης και η απουσία Ερντογάν

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει στην πρωτεύουσα της Δανίας ένα τετ-α-τετ σε αντικατάσταση αυτού που ακυρώθηκε στη Νέα Υόρκη μεταξύ Μητσοτάκη-Ερντογάν, η εκτίμηση στην κυβερνητική αποστολή είναι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συμβεί καθώς οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως το πιθανότερο είναι να μην πάει στην Κοπεγχάγη ο κ. Ερντογάν αλλά κάποιος από τους υπουργούς πρώτης γραμμής, όπως ο Χακάν Φιντάν.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η ελληνική αποστολή αποδραματοποιεί την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν με το επιχείρημα πως σε αυτό το επίπεδο τέτοιες αλλαγές στο πρόγραμμα ηγετών συμβαίνουν, όπως άλλωστε συνέβη και με τη συνάντηση Ερντογάν - Μελόνι.

Έχει τη σημασία του πάντως το γεγονός ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν δεν συναντήθηκαν ούτε στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ προς τους ηγέτες που μετείχαν στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών

Ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας αλλά και επισήμανση του casus belli

Όπως φάνηκε πάντως και από τα σημεία της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Αθήνα επιμένει στην ανάγκη να κρατηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα χωρίς αυτό να σημαίνει καμία απολύτως υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αλλά αντίθετα συνέχιση μιας ενεργητικής πολιτικής, επί του πεδίου, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Οι ίδιες πηγές από την ελληνική κυβερνητική αποστολή αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ανοιχτά το ζήτημα του casus belli σε αυτό το υψηλό επίπεδο καθώς όπως τονίζουν: «Δεν μπορεί να θες να μπεις στο SAFE και να διατηρείς την απειλή πολέμου».

Μήνυμα στη Λιβύη: Η Τουρκία δεν έχει καμία δουλειά

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συζητήθηκε η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη, τονίζοντας την ανάγκη για σταθερή κυβέρνηση που θα προκύψει από ελεύθερες εκλογές και θα μπορεί να καθορίσει το μέλλον της χώρας «χωρίς ξένες επιρροές».

Πληροφορίες από την ελληνική κυβερνητική αποστολή μετέφεραν την σαφή θέση της χώρας ότι «η Ελλάδα ξεκίνησε τις τεχνικές συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με βάση τη γεωγραφία που θέλει Ελλάδα και Λιβύη να βρίσκονται με αντικείμενες ακτές, επομένως η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στη συζήτηση αυτή.

F-35: Το ποιοτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

Στο κρίσιμο θέμα της αμυντικής θωράκισης, και ειδικά στo ενδεχόμενο να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, από την ελληνική πλευρά επισημαίνεται πως η Ελλάδα ούτως ή άλλως βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση:

-F-35: Η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F-35 (ενώ το 2019 δεν ήταν).

-Rafale: Η Ελλάδα διαθέτει έναν στόλο από 24 Rafale (ενώ το 2019 δεν είχε).

F--16 Viper: Έχουν παραδοθεί 42 αναβαθμισμένα F-16 από τα 82, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται εντός διετίας (ενώ το 2019 η Ελλάδα είχε 0 F-16 Viper).

Όπως υποστηρίζουν από την ελληνική αποστολή, «έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε βαθμό τέτοιο ώστε να έχουμε ένα σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα».