Εύσημα Μάικλ Μπλούμπεργκ σε Ελλάδα: Ισχυρότερη υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδιοκτήτης του ομώνυμου ειδησεογραφικού πρακτορείου, επαίνεσε δημόσια την πρόοδο και τις επιδόσεις της Ελλάδας.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται, σύμφωνα με το Forbes, σε περίπου 105 δισεκατομμύρια δολάρια, απέδωσε τα εύσημα στον Έλληνα πρωθυπουργό, κάνοντας αναφορά στην πρόοδο και τις επιδόσεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προωθώντας την ανάπτυξη. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω σήμερα, για να συζητήσουμε πώς να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη δυναμική για τον ελληνικό λαό», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Ο ιδιοκτήτης του ομώνυμου ειδησεογραφικού πρακτορείου ανέβασε φωτογραφία στο Instagram με τον πρωθυπουργό, μετά τη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάης στον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait.