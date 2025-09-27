ΣΥΡΙΖΑ: «Κατώτερη των περιστάσεων η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Διπλωματικό φιάσκο στη Νέα Υόρκη»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια παρουσία «κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των αναγκών της χώρας».



Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη απέδειξε την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, ενώ δεν αξιοποίησε ούτε τη θέση της χώρας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για να προτείνει μια πρωτοβουλία, όπως μια Διάσκεψη Ασφάλειας και Ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Απουσία στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι κάλεσε μεν την Τουρκία να άρει το casus belli, αλλά με την κυβερνητική απραξία αφήνει ανεξέλεγκτο τον τουρκικό αναθεωρητισμό. «Κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας», σημειώνουν στελέχη του κόμματος.

«Απών από την αναγνώριση της Παλαιστίνης»

Η Κουμουνδούρου τονίζει ότι, σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα προχωρά συντονισμένα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα επέλεξε να απέχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ότι ο Πρωθυπουργός «προειδοποίησε» μεν το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση Νετανιάχου αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας, χωρίς να τολμήσει να μιλήσει για κυρώσεις ή εμπάργκο όπλων.

«Μεγαλοστομίες χωρίς πράξεις»

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι αναφορές σε Λιβύη, Συρία και μειονότητες έμειναν σε επίπεδο ρητορικής, καθώς «η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ούτε μία σοβαρή διπλωματική πρωτοβουλία που να αποτρέπει αναθεωρητικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Υποταγή στην Ουάσιγκτον»

Η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλλει πως η μόνη σταθερότητα που δείχνει η κυβέρνηση είναι στην «τυφλή συμμόρφωση με τις επιταγές της Ουάσιγκτον», είτε στο Ουκρανικό είτε στις αμυντικές δαπάνες, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε εξοπλισμούς.

«Λάθη και σιωπή στο Κυπριακό»

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει το φιάσκο της ακυρωθείσας συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ενώ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την ομιλία Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς δεν έγινε ούτε μία αναφορά στο Κυπριακό ή την τουρκική προκλητικότητα. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, η αζέρικη πλευρά προχώρησε σε συνάντηση με τον «ΥΠΕΞ» του ψευδοκράτους.



«Η εικόνα της χώρας στη Νέα Υόρκη ήταν η εικόνα μιας κυβέρνησης που αδυνατεί να χαράξει αυτόνομη στρατηγική και μιας Ελλάδας που αντί να πρωταγωνιστεί, βυθίζεται στο περιθώριο», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.