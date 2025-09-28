ΗΠΑ: Αποσύρεται από τη διεκδίκηση μιας ακόμη θητείας ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, απέσυρε σήμερα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή του, με την μάχη για τον δήμο της αμερικανικής μεγαλούπολης να δίνεται πλέον μεταξύ του προοδευτικού υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.



Ο Άνταμς υπολειπόταν σε δημοσκοπήσεις από τον Μαμντάνι και τον Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, με τον Μαμντάνι να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα σε δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.



«Παρά όλα όσα έχουμε πετύχει, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκστρατεία επανεκλογής μου», δήλωσε ο Άνταμς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Only in America. Only in New York.

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο 33χρονος υποψήφιος, αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής», εμφανίζεται ως φαβορί για να νικήσει.