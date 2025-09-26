Ο Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Η μαζική «έξοδος» διπλωματών και το QR με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Με μαζική «έξοδο» διπλωματών από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνοδεύτηκε η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φάνηκε από τις εκφράσεις του προσώπου του την ώρα που η αίθουσα άδειαζε να είναι αρκετά αμήχανος βλέποντας δεκάδες επικεφαλής εθνικών αντιπροσωπειών να αποχωρούν ομαδικά από τις θέσεις τους.

Delegations from several countries demonstratively left the UN hall to applause ahead of Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/wMPTe70aSv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

Οι περισσότερες καρέκλες στην αίθουσα έμειναν άδειες όταν ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, ενώ χειροκροτήματα ακούγονταν, μερικά από διπλωματική ευγένεια, ενώ άλλοι χειροκροτούσαν ειρωνικά.

Πάντως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ακόμα και με έναν έμμεσο τρόπο φρόντισε να περάσει μήνυμα για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στο δεξί πέτο του σακακιού του είχε κρεμάσει ένα τεράστιο κωδικό QR με το κίτρινο κορδελάκι -σύμβολο του αγώνα για την επιστροφή των ζωντανών αιχμαλώτων της Χαμάς.

REUTERS/Shannon Stapleton

Εάν κάποιος σκανάρει τον κωδικό QR που φέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο πέτο του αυτομάτως οδηγείται στην ιστοσελίδα που δημιούργησε το Ισραήλ με βίντεο και φωτογραφίες από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.200 Ισραηλινών την απαγωγή εκατοντάδων άλλων και το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ανένδοτος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση δεσμεύεται να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Στην ομιλία του σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που κρατούνται ακόμη εκεί ότι δεν έχουν ξεχαστεί.



Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει - ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας», λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε οι όμηροι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Ο Νετανιάχου κατέγραψε τις νίκες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε μια ομιλία όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπενθύμισε στον κόσμο τις φρικαλεότητες που υπέστησαν Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας ομήρους, 48 από τους οποίους παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.



«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.



Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές εκεί, έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πολιορκούμενης παράκτιας περιοχής και ο ΟΗΕ και δεκάδες οργανώσεις μιλούν για λιμό.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα, επιμένοντας ότι στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής και κατηγορώντας πολλές χώρες ότι «ενέδωσαν» στη Χαμάς.



«Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν λιμοκτονεί τον πληθυσμό.



«Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ως στηρίγματα για τον αηδιαστικό προπαγανδιστικό της πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προπαγάνδα που ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καταπίνουν ολόκληρη», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας επίσης το γεγονός ότι πολλές χώρες «ενέδωσαν» στη Χαμάς αναγνωρίζοντας Κράτος της Παλαιστίνης.



Δεκάδες αντιπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα καθώς ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, ενώ παρευρισκόμενοι στα θεωρεία σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.