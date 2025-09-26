«Γεμάτη ψέματα»: Η πρώτη αντίδραση των Παλαιστινίων για την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ

«Γεμάτη ψέματα και διαστρεβλώσεις» χαρακτήρισε αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής την ομιλία του Ισραηλινού προέδρου Μπενιαμίν Νετανιάχου στην 80η γενική συνέλευση του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη.

«Ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη που προσπάθησε για άλλη μια φορά να συσπειρώσει μια Δύση η οποία παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις από ένα γενοκτονικό κράτος, που χρησιμοποιεί τον φόβο ως το μόνο επιχείρημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντελ Άτιεχ, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ομιλία αυτή δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε προοπτική: αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε.

Τι υποστήριξε ο Νετανιάχου

Στην ομιλία του σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που κρατούνται ακόμη εκεί ότι δεν έχουν ξεχαστεί.

Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει - ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας», λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε οι όμηροι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου κατέγραψε τις νίκες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε μια ομιλία όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπενθύμισε στον κόσμο τις φρικαλεότητες που υπέστησαν Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας ομήρους, 48 από τους οποίους παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.

