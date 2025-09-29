Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ: Στο τραπέζι η ειρήνη στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου , δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για την υλοποίηση του σχεδίου της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, φάνηκε λιγότερο αισιόδοξος από τον Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα υποστήριξε πως υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για μεγαλείο» στη Μέση Ανατολή.



Το όραμα του Τραμπ για την επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο παρουσίασε στους Άραβες ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει 21 σημεία.



Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ φαινόταν ολοένα πιο αισιόδοξος για την πιθανή επιτυχία του σχεδίου του. Την Κυριακή το πρωί, σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε:

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι ξεχωριστό στη Μέση Ανατολή … Θα το πετύχουμε.»

Πολύ κοντά σε συμφωνία

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.



Όμως, όταν ο Νετανιάχου μίλησε στο Fox News αργότερα την ίδια ημέρα, έλαβε πιο επιφυλακτική στάση:



«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό … Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή.»

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να σχεδιάσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή.»

«Σε τελικό στάδιο η συμφωνία

Ο Τραμπ, επίσης, αναγνώρισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σε συνέντευξη στο Axios και το ισραηλινό Channel 12 δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται στα «τελικά στάδια» και εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων δύο ημερών, μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Axios, αυτή είναι η πιο σημαντική προς το παρόν προσπάθεια να επιτευχθεί ειρήνη σε έναν πόλεμο που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους, βάσει του υπουργείου Υγείας της Γάζας.



«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, προσθέτοντας:

«Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους … Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη.»



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το σχέδιο δεν αφορά μόνο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα αλλά και τη δημιουργία ευρύτερης περιφερειακής ειρήνης:

«Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή … Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε.»

Στο ισραηλινό Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί στη συνάντησή του με τον Νετανιάχου και θα ανακοινωθεί την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Βασικές αρχές του «σχεδίου των 21 σημείων»

Σύμφωνα με την κάλυψη της ειδησεογραφίας, οι κεντρικές διατάξεις του σχεδίου περιλαμβάνουν:

Απελευθέρωση όλων των ομήρων

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός

Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα

Μεταπολεμικός μηχανισμός διακυβέρνησης της Γάζας χωρίς τη Χαμάς

Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα συνδυάζει Παλαιστίνιους και στρατεύματα από αραβικές/μουσουλμανικές χώρες

Χρηματοδοτική στήριξη από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για ανοικοδόμηση και διοίκηση

Συμμετοχή, με κάποιο ρόλο, της Παλαιστινιακής Αρχής

Οι ηγέτες των αραβικών χωρών έθεσαν όρους για τη στήριξη του σχεδίου: