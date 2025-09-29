Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα - Ποια είναι τα 21 σημεία του Τραμπ

Το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ελπίζει πως θα επιτύχουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε λίγο πριν την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το απόγευμα της Δευτέρας 29/09, η Λίβιτ τόνισε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Λίβιτ σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Pαράλληλα, ο κ. Τραμπ θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι έχουν διατελέσει μεσάζοντες με τη Χαμάς.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, θα πρέπει αμφότερες να υποχωρήσουν και ίσως να αποχωρήσουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε η Λίβιτ.

Τι αναφέρει η πρόταση των 21 σημείων

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Κυριακή για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες επιθέσεις του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε πρόταση 21 σημείων για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ελευθερία εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την μη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τη δημιουργία διεθνούς κηδεμονίας για τη Γάζα, με μια αραβική και μουσουλμανική διεθνή δύναμη ασφαλείας.

«Ελπίζω... να μπορέσουμε να το καταφέρουμε», δήλωσε χθες ο Νετανιάχου στο Fox News αν και επανέλαβε ότι οποιοσδήποτε ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα εξακολουθεί να αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για αυτόν.

Το ABC News ανέφερε επίσης ότι το απόγευμα της Κυριακής, ο Νετανιάχου συναντήθηκε ξανά με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και έδειξε ανοιχτό πνεύμα στην πρόταση.

Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι όροι του σχεδίου του Λευκού Οίκου είναι πολιτικά προβληματικοί για τον Νετανιάχου, του οποίου οι ακροδεξιοί σύμμαχοι - οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνησή του - αντιτίθενται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Χαμάς και πιέζουν για τη μόνιμη κατοχή της Γάζας.