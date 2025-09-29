Ο Νετανιάχου συμφώνησε με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - «Ιστορική ημέρα για την ειρήνη»

Με αρκετή καθυστέρηση ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού ομολόγου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη διμερή επίσκεψη στον Λευκό Οίκο με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Τουλάχιστον είμαστε, πολύ, πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά, πολύ κοντά. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Μπίμπι. Θέλουμε να εγγυηθούμε την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή». Η ειρήνη στη Γάζα είναι «απλώς ένα μέρος της ευρύτερης εικόνας, η οποία είναι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και ας την ονομάσουμε αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου που αποδέχθηκε το σχέδιό του

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και έναν έναν τους ηγέτες από τη Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ινδονησία, το Πακιστάν και την Ευρώπη.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ είπε ότι «αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση» από τη Χαμάς. Τόνισε όμως ότι εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Απαιτείται η απελευθέρωση των ομήρων

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα σημειώνοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να απελευθερωθούν με ασφάλεια.

Ωστόσο, είπε ότι η αποδοχή από την πλευρά της Χαμάς δεν ήταν ακόμη εγγυημένη. «Εάν γίνει δεκτή από τη Χαμάς, η πρόταση αυτή απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, αλλά σε καμία περίπτωση εντός 72 ωρών», είπε.

Μάλιστα σημείωσε ότι οι σοροί των ομήρων που σκοτώθηκαν θα επιστραφούν αμέσως, εάν συμφωνηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο. «Αυτό θα σημάνει επίσης το άμεσο τέλος του ίδιου του πολέμου» τόνισε.

Αναμένεται η θέση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ

Αν γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, αυτή η πρόταση απαιτεί την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων, αμέσως, αλλά σε καμία περίπτωση περισσότερο από 72 ώρες», δήλωσε ο Τραμπ. Αυτή η διάταξη θα απαιτούσε την απελευθέρωση όλων των νεκρών και ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς.



«Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία για ειρήνη και αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, η οποία είναι πάντα δυνατή, είναι η μόνη που έχει απομείνει», είπε ο Τραμπ.



"Όλοι οι άλλοι το έχουν αποδεχθεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση. Αλλά αν όχι, όπως γνωρίζετε Bibi θα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας για να κάνετε αυτό που θα πρέπει να κάνετε.»



Το σχέδιο καλεί τη Γάζα "να κυβερνάται υπό την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής Παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την παροχή καθημερινών δημόσιων υπηρεσιών και δήμων για τους ανθρώπους στη Γάζα.

Στη συνέντευξη Τύπου παρόντες μεταξύ άλλων ήταν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, o υπουργός Άμυνας Πις Χέγκσεθ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Να σημειωθεί ότι οι Τραμπ - Νετανιάχου αποχώρησαν από την κοινή συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Η πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός και μια πολιτική πορεία προς τα εμπρός:

Ειρηνευτικό πλαίσιο: Οι ΗΠΑ θα μεσολαβήσουν στον διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για μακροχρόνια συνύπαρξη.

Όμηροι και κρατούμενοι: Όλοι οι όμηροι (ζωντανοί και νεκροί) θα πρέπει να επιστραφούν εντός 72 ωρών από την αποδοχή του Ισραήλ. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κρατούμενους.

Όροι κατάπαυσης του πυρός: Αναστολή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνδέεται με τα ορόσημα αποστρατιωτικοποίησης.

Το μέλλον της Γάζας: Να γίνει μια «αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία ζώνη» υπό προσωρινή παλαιστινιακή τεχνοκρατική διακυβέρνηση με διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης.

Ο ρόλος της Χαμάς: Κανένας ρόλος στη διακυβέρνηση της Γάζας. Τα μέλη που θα αφοπλιστούν μπορούν να λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση στο εξωτερικό.

Βοήθεια & ανοικοδόμηση: Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, απεριόριστη διανομή μέσω του ΟΗΕ/Ερυθράς Ημισελήνου, δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης και ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Εγγυήσεις: Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Οι κάτοικοι παραμένουν ελεύθεροι να παραμείνουν, να φύγουν ή να επιστρέψουν.

Συγγνώμη Νετανιάχου στο Κατάρ για το χτύπημα στη Ντόχα

Συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης των δυο ηγετών για το ζήτημα της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ, Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ.

Ο Τραμπ είπε και στους δύο άνδρες ότι ήθελε «να θέσει τις σχέσεις Ισραήλ-Κατάρ σε θετική τροχιά» και αποδέχτηκαν την πρότασή του για βελτίωση της επικοινωνίας, επίλυση αμοιβαίων παραπόνων και ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την πρόληψη απειλών.

«Ως πρώτο βήμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η πυραυλική επίθεση του Ισραήλ εναντίον στόχων της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιωτικό του Κατάρ», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Εξέφρασε περαιτέρω τη λύπη του για το γεγονός ότι, στοχεύοντας την ηγεσία της Χαμάς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ παραβίασε την κυριαρχία του Κατάρ και επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει ξανά τέτοια επίθεση στο μέλλον» συνεχίζει το κείμενο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ «χαιρέτισε τις διαβεβαιώσεις» και δήλωσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

«Οι ηγέτες συζήτησαν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τις προοπτικές για μια ασφαλέστερη Μέση Ανατολή και την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.