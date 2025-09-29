«Όχι» Χαμάς στον Μπλερ για τη διακυβέρνηση της Γάζας - «Δεν δεχόμαστε επιβολή ξένης κηδεμονίας»

Με μια ξεκάθαρη απάντηση, η Χαμάς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την τοποθέτηση του Τόνι Μπλερ ως προέδρου ενός οργάνου που θα ονομάζεται Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας (Gaza International Transitional Authority - GITA)και θα εγγυηθεί την επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Ταχέρ Αλ-Νόνο, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα απορρίπτει ορισμένα μέρη των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί τις τελευταίες ημέρες:

«Τα όπλα της παλαιστινιακής αντίστασης συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και την υπεράσπιση του παλαιστινιακού λαού μας. Εάν η κατοχή τερματιστεί και ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος, τότε αυτά τα όπλα θα γίνουν μέρος του κράτους. Έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια. Δεν έχουμε λάβει το σχέδιο που συζητείται. Όταν το λάβουμε, θα δηλώσουμε τη θέση μας επ' αυτού σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού μας» σημείωσε αρχικά στο Reuters.

«Ο Τόνι Μπλερ είναι μια προσωπικότητα απαράδεκτη για τον λαό μας. Συμφωνήσαμε να σχηματίσουμε μια επιτροπή που δεν εκπροσωπεί καμία από τις παλαιστινιακές παρατάξεις για να διαχειριστεί τις υποθέσεις της Γάζας μετά τον πόλεμο και δεν θα δεχτούμε την επιβολή ξένης κηδεμονίας στον λαό μας. Ο λαός μας είναι πιο ικανός να διαχειρίζεται μόνος του τις υποθέσεις του» προσέθεσε.

«Υποστηρίζουμε τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα διοικεί τόσο τη Δυτική Όχθη όσο και τη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική και γεωγραφική ενότητα» κατέληξε ο Ταχέρ Αλ-Νόνο.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο βασίζεται στις διοικήσεις που αρχικά επέβλεπαν τη μετάβαση του Ανατολικού Τιμόρ και του Κοσσυφοπεδίου σε κρατική υπόσταση.

Η πρόταση υποδηλώνει ότι η GITA θα μπορούσε αρχικά να εδρεύει στο ελ-Αρίς, μια αιγυπτιακή επαρχιακή πόλη κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, με στόχο να εισέλθει στην περιοχή συνοδευόμενη από μια, σε μεγάλο βαθμό αραβική, πολυεθνική δύναμη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Το σχέδιο προβλέπει «την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει πως τα υπό εξέταση σχέδια δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων ούτε κάποιο σχέδιο μετατροπής του παλαιστινιακού θύλακα σε «Ριβιέρα».

Εάν εγκριθεί, ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας γραμματείας τουλάχιστον 25 ατόμων και θα προεδρεύσει ενός επταμελούς συμβουλίου που θα επιβλέπει ένα εκτελεστικό όργανο που θα διαχειρίζεται την περιοχή.

Η GITA θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά έως δέκα μέλη, τα οποία θα περιλαμβάνουν «τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο Παλαιστίνιο εκπρόσωπο (πιθανώς από τον επιχειρηματικό ή τον τομέα της ασφάλειας)», έναν ανώτερο αξιωματούχο του ΟΗΕ, κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες με εκτελεστική ή οικονομική εμπειρία και μια «ισχυρή εκπροσώπηση μουσουλμάνων μελών».