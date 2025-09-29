Λευκός Οίκος: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αλλά και μια πολιτική πορεία προς τα εμπρός ώστε να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Ειρηνευτικό πλαίσιο: Οι ΗΠΑ θα μεσολαβήσουν στον διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για μακροχρόνια συνύπαρξη.

Όμηροι και κρατούμενοι: Όλοι οι όμηροι (ζωντανοί και νεκροί) θα πρέπει να επιστραφούν εντός 72 ωρών από την αποδοχή του Ισραήλ. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κρατούμενους.

Όροι κατάπαυσης του πυρός: Αναστολή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνδέεται με τα ορόσημα αποστρατιωτικοποίησης.

Το μέλλον της Γάζας: Να γίνει μια «αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία ζώνη» υπό προσωρινή παλαιστινιακή τεχνοκρατική διακυβέρνηση με διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης.

Ο ρόλος της Χαμάς: Κανένας ρόλος στη διακυβέρνηση της Γάζας. Τα μέλη που θα αφοπλιστούν μπορούν να λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση στο εξωτερικό.

Βοήθεια & ανοικοδόμηση: Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, απεριόριστη διανομή μέσω του ΟΗΕ/Ερυθράς Ημισελήνου, δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης και ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Εγγυήσεις: Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Οι κάτοικοι παραμένουν ελεύθεροι να παραμείνουν, να φύγουν ή να επιστρέψουν.

Συγγνώμη Νετανιάχου στο Κατάρ για το χτύπημα στη Ντόχα

Συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης των δυο ηγετών για το ζήτημα της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ, Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ.

Ο Τραμπ είπε και στους δύο άνδρες ότι ήθελε «να θέσει τις σχέσεις Ισραήλ-Κατάρ σε θετική τροχιά» και αποδέχτηκαν την πρότασή του για βελτίωση της επικοινωνίας, επίλυση αμοιβαίων παραπόνων και ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την πρόληψη απειλών.

«Ως πρώτο βήμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η πυραυλική επίθεση του Ισραήλ εναντίον στόχων της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιωτικό του Κατάρ», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Εξέφρασε περαιτέρω τη λύπη του για το γεγονός ότι, στοχεύοντας την ηγεσία της Χαμάς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ παραβίασε την κυριαρχία του Κατάρ και επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει ξανά τέτοια επίθεση στο μέλλον» συνεχίζει το κείμενο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ «χαιρέτισε τις διαβεβαιώσεις» και δήλωσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

«Οι ηγέτες συζήτησαν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τις προοπτικές για μια ασφαλέστερη Μέση Ανατολή και την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.