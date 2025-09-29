Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου - «Είμαι πεπεισμένος ότι θα δεχτεί την πρόταση 21 σημείων» λέει ο Τραμπ

Με είκοσι λεπτά καθυστέρηση έφτασε στον Λευκό Οίκο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις πρώτες δηλώσεις πριν εισέλθουν στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σίγουρος για την έκβαση των συζητήσεων τονίζοντας στους δημοσιογράφους ότι «είμαι πεπεισμένος ότι θα δεχτεί την πρόταση 21 σημείων» αλλά και ότι στο τέλος θα επέλθει ειρήνη στο μέτωπο της Γάζας.

Πρόκειται για το τέταρτο ταξίδι που πραγματοποίησε ο Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον φέτος - περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια επέστρεψε τον Απρίλιο για να συζητήσει το εμπόριο και τους δασμούς.

Η τελευταία φορά ήταν τον Ιούλιο, λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

ΗΑΕ: Ο Νετανιάχου να αφήσει τα περί προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μια σκληρή ειδοποίηση προς το Ισραήλ έστειλαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το απόγευμα της Δευτέρας 29/09 ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, τα ΗΑΕ πιέζουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση των 21 σημείων για τη Γάζα και να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το Reuters.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις thw με το Ισραήλ βάσει των Συμφωνιών του Αβραάμ κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα έκλεινε την πόρτα για περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων με κορυφαία αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, πρόσθεσε ένας εκπρόσωπός τους στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, σε συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό ηγέτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Reuters. Κάλεσε τον Νετανιάχου να συνεργαστεί σοβαρά με την κυβέρνηση Τραμπ για να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου , δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου»

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε σε δημοσιογράφους του δικτύου Fox ότι τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα επιτευχθεί.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε λίγο πριν την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το απόγευμα της Δευτέρας 29/09, η Λίβιτ τόνισε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Λίβιτ σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Pαράλληλα, ο κ. Τραμπ θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι έχουν διατελέσει μεσάζοντες με τη Χαμάς.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, θα πρέπει αμφότερες να υποχωρήσουν και ίσως να αποχωρήσουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε η Λίβιτ.

“To reach a good deal… both sides have to give up a little.”@PressSec says the Trump admin has drafted a 21-point plan to end the Israel-Hamas war as @POTUS prepares to meet with PM Netanyahu today. pic.twitter.com/wfY9vhrVZp — FOX & Friends (@foxandfriends) September 29, 2025

Τι αναφέρει η πρόταση των 21 σημείων

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Κυριακή για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες επιθέσεις του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε πρόταση 21 σημείων για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ελευθερία εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την μη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τη δημιουργία διεθνούς κηδεμονίας για τη Γάζα, με μια αραβική και μουσουλμανική διεθνή δύναμη ασφαλείας.

«Ελπίζω... να μπορέσουμε να το καταφέρουμε», δήλωσε χθες ο Νετανιάχου στο Fox News αν και επανέλαβε ότι οποιοσδήποτε ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα εξακολουθεί να αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για αυτόν.

Το ABC News ανέφερε επίσης ότι το απόγευμα της Κυριακής, ο Νετανιάχου συναντήθηκε ξανά με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και έδειξε ανοιχτό πνεύμα στην πρόταση.

Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι όροι του σχεδίου του Λευκού Οίκου είναι πολιτικά προβληματικοί για τον Νετανιάχου, του οποίου οι ακροδεξιοί σύμμαχοι - οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνησή του - αντιτίθενται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Χαμάς και πιέζουν για τη μόνιμη κατοχή της Γάζας.