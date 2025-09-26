Ο Νετανιάχου ζήτησε να στηθούν ηχεία σε όλη τη Γάζα για να ακουστεί η ομιλία του στον ΟΗΕ

Να στηθούν ηχεία μέσα στη Γάζα προκειμένου να ακουστεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από τους IDF, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Ειδικότερα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ζήτησε από τον στρατό (IDF) να τοποθετήσει μεγάφωνα σε διάφορα σημεία της Γάζας, προκειμένου να μεταδοθεί η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τόσο το γραφείο του Νετανιάχου όσο και ο IDF αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά με την είδηση.

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Ο Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει οπτικά βοηθήματα κατά την ομιλία του, με στόχο να επαναφέρει την παγκόσμια προσοχή στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σε μια περίοδο που πληθαίνουν οι αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους και επιταχύνονται οι διπλωματικές διεργασίες ΗΠΑ-Ισραήλ.

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να έχει επαφές με διευθυντές και αρχισυντάκτες μεγάλων ΜΜΕ, αλλά και να παραστεί σε τελετή Καμπαλάτ Σαμπάτ με την αποστολή του.

Την Κυριακή θα έχει συνάντηση με ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας σε εκδήλωση του JNS News, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει και συνάντηση με μέλη του Παγκόσμιου Λικούντ.

Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη στις 8 το πρωί (τοπική ώρα) με προορισμό την Ουάσιγκτον, όπου στις 11 π.μ. θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, σύμφωνα με επιστολή που αποκαλύφθηκε αποκλειστικά από το Walla, η παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ κάλεσε σε συντονισμένη αποχώρηση από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι «να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να συναινέσει σε γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και παράνομη κατοχή», καθώς και να διασφαλιστεί ότι η διαμαρτυρία θα καταγραφεί από τις κάμερες και θα μεταδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.