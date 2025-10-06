Στοιχεία σοκ από τη UNICEF: 85 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως δεν πηγαίνουν σχολείο

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε παιδί, αλλά όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αυτό δεν ισχύει για όλα τα παιδιά του κόσμου. Τα στοιχεία και οι αριθμοί πρόσφατης έκθεσης της UNICEF είναι δραματικά και προκαλούν θλίψη, καθώς εκτιμάται ότι 234 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, ενώ 85 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών (05/10), η οποία καθιερώθηκε το 1994 σε ανάμνηση της υπογραφής της Σύστασης για το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών που συντάχθηκε στο Παρίσι στις 5 Οκτωβρίου 1966, η UNICEF έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που προκαλούν θλίψη.



Οι εκπαιδευτικοί, λέει η UNICEF, βρίσκονται στο επίκεντρο της ποιοτικής εκπαίδευσης, αλλά ο κλάδος συνεχίζει να υποφέρει από την απουσία επενδύσεων, αλλά και από λιγότερους μαθητές.

Σύμφωνα με έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά του 2024, μόνο το 31% των χωρών διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών - λιγότερο από το μισό του στόχου του 64%.



Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι παγκοσμίως ο αριθμός των παιδιών και των νέων εκτός σχολείου (Oosc) κυμαίνεται περίπου στα 265 εκατομμύρια εδώ και μια δεκαετία, αλλά οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 272 εκατομμύρια το 2023.



Η UNICEF τονίζει ότι η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) για την εκπαίδευση θα μειωθεί κατά 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια (2,7 δισεκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας μείωση 24% σε σχέση με το 2023. Αυτή η μείωση θα αύξανε τον αριθμό των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο παγκοσμίως από 272 εκατομμύρια σε 278 εκατομμύρια.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα να μαθαίνει και να χτίζει ένα μέλλον: η διασφάλιση εκπαιδευμένων, παρακινημένων και υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών σημαίνει όχι μόνο προσφορά γνώσης, αλλά και προστασία, ελπίδα και ευκαιρίες για τη ζωή», δήλωσε ο Nicola Graziano, πρόεδρος της UNICEF Ιταλίας στο Euronews.

85 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο

Αναφορικά με τα παιδιά που δεν φοιτούν στο σχολείο, η UNICEF εκτιμά ότι 234 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, σημειώνοντας αύξηση 35 εκατομμυρίων τα τελευταία τρία χρόνια.



Από αυτά τα 234 εκατομμύρια παιδιά, τα 85 εκατομμύρια δεν πηγαίνουν καθόλου σχολείο: το 52% είναι κορίτσια, το 17% είναι πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και πάνω από το 20% είναι παιδιά με αναπηρίες.

Η κατάσταση στη Γάζα είναι ιδιαίτερα δραματική, όπου από τον Ιούλιο του 2025, 1.466.000 παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση εκπαίδευσης. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, είχαν πληγεί 588 σχολικά κτίρια, εκ των οποίων 538 στη Λωρίδα της Γάζας (95,4%) και άλλα 50 στη Δυτική Όχθη.



Στο Σουδάν, περισσότερα από 17 εκατομμύρια από τα 19 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας ήταν εκτός σχολείου. Στην Αϊτή, η κλιμάκωση της βίας των συμμοριών και οι πολιτικές αναταραχές έχουν αφήσει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια παιδιά σε επείγουσα ανάγκη για εκπαιδευτική υποστήριξη.



«Η επένδυση στους εκπαιδευτικούς σημαίνει επένδυση στο μέλλον», δήλωσε η UNICEF, εξηγώντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται έτσι ώστε κάθε εκπαιδευτικός να υποστηρίζεται, κάθε τάξη να είναι συμπεριληπτική και κάθε παιδί, παντού στον κόσμο, να έχει την ευκαιρία να μάθει.



«Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα να επενδύσουν επειγόντως στην εκπαίδευση, έτσι ώστε κάθε παιδί, όπου κι αν βρίσκεται, να μπορεί να βασίζεται στην παρουσία ενός δασκάλου στο πλευρό του», σχολίασε ο Nicola Graziano.

