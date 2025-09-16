Καμπανάκι κινδύνου για υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία - Ραγδαία αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη

Κάποτε οι μεγάλοι «εχθροί» ήταν η πείνα και η κακουχία. Πλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν φτάσει στο άλλο άκρο και ο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, που αυξάνονται ραγδαία στη Γηραιά Ήπειρο.

Σύμφωνα με νέα μελέτη μάλιστα, σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα τρία τέταρτα των ανδρών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Τα επίπεδα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας συνεχίζουν να εκτοξεύονται στην Ευρώπη, με βάση τα όσα αναφέρει έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με επίκεντρο τον καταναλωτή.



Τα επίπεδα έχουν αυξηθεί τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.



Οι «πρωταθλητές» στην παχυσαρκία

Περίπου τα τρία τέταρτα των ανδρών στη Ρουμανία (76%), την Πολωνία (76%), την Κροατία και τη Σλοβακία (74%) είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.



Στο μεταξύ, οι άνδρες στη Γαλλία (41%), την Ολλανδία (54%) και τη Δανία (56%) είναι λιγότερο πιθανό να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.



Τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας μεταξύ των γυναικών αναφέρθηκαν στην Ιρλανδία (62%), τη Ρουμανία (58%) και την Κροατία (58%).



Και στις γυναίκες, η Γαλλία βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, με ποσοστό 30%, μπροστά από την Αυστρία (34%) και τη Δανία (36%).



Η μελέτη, την οποία παρουσιάζει το Euronews, υπογράμμισε ότι «είναι δύσκολο» να συγκριθούν δεδομένα, καθώς οι χώρες συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες αξιολόγησης για τη μέτρηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους τελευταίους αριθμούς, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι σε θέση να σταματήσει την άνοδο της παχυσαρκίας μέχρι το τέλος του έτους.

Αντιθέτως, εάν οι τάσεις δεν ανακοπούν ή δεν αντιστραφούν βραχυπρόθεσμα, αναμένεται ότι πάνω από το ήμισυ της Ευρώπης θα ζει με παχυσαρκία έως το 2030, επηρεάζοντας έως και το 89% των ανθρώπων σε ορισμένες χώρες.



Η πιο διαδεδομένη μορφή υποσιτισμού



Μια νέα έκθεση της UNICEF αναφέρει ότι η παχυσαρκία έχει πλέον ξεπεράσει την έλλειψη βάρους ως «η πιο διαδεδομένη μορφή υποσιτισμού».

Ο υποσιτισμός εμφανίζεται όταν ένας οργανισμός λαμβάνει πολύ λίγα ή πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έλλειψη, περίσσεια ή ανισορροπία ενέργειας, πρωτεϊνών και άλλων θρεπτικών συστατικών που επηρεάζει αρνητικά τους ιστούς και τη μορφή του σώματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου ένα στα δέκα παιδιά και έφηβοι σχολικής ηλικίας -ή 188 εκατομμύρια άνθρωποι- πάσχουν από παχυσαρκία παγκοσμίως. Αυτή η τάση καταγράφεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, εκτός από την υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και το fast food -με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, άμυλο, αλάτι, ανθυγιεινά λίπη και πρόσθετα- διαμορφώνουν τη διατροφή των παιδιών μέσω ανθυγιεινών διατροφικών περιβαλλόντων και όχι μέσω προσωπικών επιλογών.

Η παχυσαρκία θέτει τα παιδιά και τους εφήβους «σε κίνδυνο απειλητικών για τη ζωή ασθενειών», καταλήγει η UNICEF.