Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού: Γιατί τα δικαιώματα τους έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ

Η Διεθνής Ημέρα του Κοριτσιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Οκτωβρίου και αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλα τα μικρά κορίτσια στον κόσμο, ενισχύοντας τη φωνή, τις δράσεις και την παρουσία τους. Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στις 19 Δεκεμβρίου 2011 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για να τονίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο.

Όπως ανέφερε η UNICEF στην επίσημη ανακοίνωσή της, το φετινό θέμα, όπως διαμορφώνεται από οργανισμούς και δίκτυα, είναι «Το κορίτσι που είμαι, η αλλαγή που ηγούμαι: Κορίτσια στην πρώτη γραμμή της κρίσης».

Γιατί τα δικαιώματα τους έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ

Σήμερα, το να είσαι κορίτσι δεν θα έπρεπε να καθορίζει τι μπορείς να κάνεις, πού μπορείς να πας ή ποια μπορείς να γίνεις. Ωστόσο, σε πολλά μέρη του κόσμου τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ακραίες προκλήσεις που τους στερούν τα βασικά δικαιώματα, περιορίζουν τις επιλογές τους και δυνητικά το μέλλον τους.



Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη ζωή των έφηβων κοριτσιών τα τελευταία τριάντα χρόνια, τα δικαιώματά τους εξακολουθούν να παραβιάζονται σε αρκετές χώρες.

Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τη Διακήρυξη του Πεκίνου που εδραίωσε το παγκόσμιο πρότυπο για τη χειραφέτηση των κοριτσιών. Αποτελεί τη σημαντικότερη δέσμευση για την ισότητα των φύλων που υιοθετήθηκε στη 4η Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες το 1995 στην κινεζική πρωτεόυσα.

Η διακήρυξη, μαζί με την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, θέτει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την προώθηση της ισότητας, με έμβλημα το τρίπτυχο «Ισότητα - Ανάπτυξη - Ειρήνη».

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα κορίτσια σήμερα πρωτοστατούν στο να ζητούν αλλαγή, να βρίσκουν λύσεις και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Ποιες ανισότητες αντιμετωπίζουν

Δυστυχώς, σύμφωνα με στατιστικά διαφόρων οργανώσεων, παρατηρείται ότι τα κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών, σε αντίθεση με τα αγόρια, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να μην συμμετέχουν σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση.

Σε εύθραυστα περιβάλλοντα, έχουν σχεδόν 90% περισσότερες πιθανότητες να μην πάνε σχολείο σε σχέση με τα κορίτσια που ζουν σε πιο ανεπτυγμένες χώρες (σταθερά περιβάλλοντα).

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παραθέτει η UNICEF:

Σχεδόν 1 στα 4 κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών έχουν βιώσει βία από τον σύντροφό τους

1 στις 5 νεαρές γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών παντρεύτηκε σε παιδική ηλικία.

Σε μη ανεπτυγμένες χώρες ή χώρες που έχουν αυστηρούς (θρησκευτικούς συνήθως) κανόνες, τα ποσοστά γάμου παιδιών είναι σχεδόν διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η κρίση, οι συγκρούσεις και ο εκτοπισμός αυξάνουν τον κίνδυνο παιδικών γάμων, σεξουαλικής βίας και μητρικής θνησιμότητας για τα κορίτσια.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο αυτοτραυματισμός αποτελεί κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των εφήβων κοριτσιών.

Τι πρέπει να γίνει

Υπάρχουν αποδεδειγμένες λύσεις για την επιτάχυνση της προόδου προς ένα μέλλον στο οποίο κάθε κορίτσι θα έχει ισότιμα δικαιώματα στη σημερινή κοινωνία.

Εκπαίδευση κοριτσιών:

Η παροχή πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση μειώνει τον παιδικό γάμο, βελτιώνει την υγεία των παιδιών και αυξάνει το εισόδημα των γυναικών. Κάθε επιπλέον έτος εκπαίδευσης μπορεί να αυξήσει τα μελλοντικά εισοδήματα ενός κοριτσιού έως και 20%.

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην αναπαραγωγική υγεία:

Εξασφαλίζει την ευημερία και την ανεξαρτησία των κοριτσιών, μειώνοντας τους πρόωρους θανάτους και τους κινδύνους εγκυμοσύνης στην εφηβεία.

Ενδυνάμωση μέσω δεξιοτήτων και τεχνολογίας:

Προγράμματα που προσφέρουν ψηφιακές δεξιότητες, επιχειρηματική εκπαίδευση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενισχύουν την οικονομική ανεξαρτησία των νέων γυναικών.

Προστασία και ασφάλεια:

Νομικά και κοινωνικά πλαίσια που προστατεύουν τα κορίτσια από βία, εκμετάλλευση και διακρίσεις είναι κρίσιμα για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων:

Εκστρατείες ενημέρωσης και πρότυπα που προωθούν τη θετική εικόνα των κοριτσιών και των γυναικών αλλάζουν μακροπρόθεσμα τις κοινωνικές νόρμες.

Η επένδυση στα κορίτσια είναι μια από τις πιο έξυπνες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, με υψηλές αποδόσεις για τις ίδιες, τις κοινότητές τους και ολόκληρες οικονομίες.