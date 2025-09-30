IDF: Έγγραφα της Χαμάς αποδεικνύουν σύνδεσή της με τον στολίσκο για τη Γάζα

Την ώρα που ο στολίσκος των 50 πλοίων με πλήρωμα και επιβάτες εκατοντάδες ακτιβιστές και φερόμενο φορτίο ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους Παλαστίνιους πλησιάζει στις ακτές της Γάζας, το Ισραήλ ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης με τη διαρροή για τη σύνδεση των ανώτατων στελεχών του στολίσκου Sumud με την Χαμάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, οι ισραηλινές δυνάμεις άμυνας (IDF) επιβεβαίωσε την Τρίτη (30/9) ότι εντόπισε έγγραφα της Χαμάς που αποδεικνύουν την άμεση σύνδεση της παλαιστινιακής οργάνωσης, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική, με ηγετικά στελέχη του «Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud».

Η «Πρεσβεία» της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τις IDF και το δημοσίευμα της Jerusalem Post, η Παλαιστινιακή Διάσκεψη για τους Παλαιστίνιους του Εξωτερικού (PCPA) λειτουργεί ως πτέρυγα της Χαμάς. Αν και δρα υπό πολιτικό μανδύα, η οργάνωση είναι υποτελής στη Χαμάς στο εξωτερικό. Η PCPA ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί de facto ως οι «πρεσβείες» της Χαμάς στο εξωτερικό. Είναι υπεύθυνη για τη μαζική κινητοποίηση δράσεων κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των στολίσκων και οργανωμένων διαδηλώσεων.

Ρητή υποστήριξη από τον Χανίγια και δίκτυο ακτιβιστών

Προς ενίσχυση του ισχυρισμού, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα δύο καθοριστικά έγγραφα, μία επιστολή του 2021, υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος καλούσε άμεσα και ρητά τον πρόεδρο της PCPA σε ενότητα. Με αυτό τον τρόπο, ο Χανίγια υποστήριξε δημόσια την οργάνωση, η οποία από το 2021 έχει αναγνωριστεί ως τρομοκρατική ομάδα στο Ισραήλ.

Μία λεπτομερή λίστα ακτιβιστών της PCPA, στην οποία περιλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς με άμεση εμπλοκή στους στολίσκους.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι ο Ζαχέρ Μπιράουι, επικεφαλής του τομέα της Χαμάς στην pcpa στη Βρετανία, ο οποίος φέρεται να ηγείται στολίσκων προς τη Γάζα για περισσότερα από 15 χρόνια. Επίσης, ο Σάιφ Άμπου Κίσκ, στέλεχος της pcpa στην Ισπανία, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος της ισπανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Cyber Neptune, ιδιοκτήτριας πολλών πλοίων του τρέχοντος στολίσκου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποστήριξε ότι «η Χαμάς στο εξωτερικό διαχειρίζεται επιχειρήσεις εκτός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης και των προκλήσεων. Αυτά τα έγγραφα αποκαλύπτουν το βάθος του διεθνούς δικτύου της Χαμάς και τον επιχειρησιακό της έλεγχο στα άτομα που ηγούνται του στολίσκου».

Γκρέτα Τούνμπεργκ και διεθνής συνοδεία

Ο στολίσκος, που αριθμεί περίπου 50 πλοία, συνεχίζει την πορεία του και αναμένεται να φτάσει στα ισραηλινά ύδατα τις επόμενες ημέρες.

Τα πλοία συνοδεύονται από πολεμικά πλοία της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα πλοία του στολίσκου βρίσκονται υπό την επιτήρηση τουρκικών drones.

Flight data shows Turkish drones circling an aid flotilla bound for Gaza. The flotilla, still hundreds of miles from the coast, faces warnings from Israel to halt its mission https://t.co/CWNHaaMFJs pic.twitter.com/Jjipc2zMoz — Reuters (@Reuters) September 29, 2025

Οι οργανωτές και επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης του στολίσκου Sumud απορρίπτουν την πρόταση του Ισραήλ να μεταφερθεί το φορτίο μέσω της Ασκελόν ή της Κύπρου, επιμένοντας στην παράδοση απευθείας στη Γάζα.

Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την απευθείας πρόσβαση στις ακτές της Γάζας, γεγονός που καθιστά ασαφές το πώς θα εξελιχθεί η αντιπαράθεση.

Η πιο γνωστή συμμετέχουσα είναι η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η Τούνμπεργκ είχε απελαθεί τον Ιούνιο από το Ισραήλ, μετά από παρόμοια προσπάθεια, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν περιγράψει ως «γιοτ για σέλφι».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Αίγυπτος διατηρούν περιορισμούς στη Γάζα από το 2007 για την αποτροπή λαθρεμπορίας όπλων. Μάλιστα, μία έρευνα του ΟΗΕ το 2011, για το περιστατικό του «Mavi Marmara» το 2010, επικύρωσε τη νομιμότητα του αποκλεισμού, αν και επέκρινε την χρήση υπερβολικής βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις.