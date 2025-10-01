Στη «ζώνη κινδύνου» της Γάζας το Global Sumud Flotilla - Έκκληση ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας στο Ισραήλ

Σε μικρή απόσταση από τη λεγόμενη «ζώνη υψηλού κινδύνου» της Γάζας βρίσκεται πλέον ο διεθνής στολίσκος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ο οποίος έχει στόχο να φτάσει στον παλαιστινιακό θύλακα «σπάζοντας» τον ισραηλινό αποκλεισμό από τη θάλασσα και να παραδώσει στην περιοχή μεγάλες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στα 44 πλοία που πλέουν αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και βρίσκονται πλέον λιγότερο από 150 ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή της Γάζας, επιβαίνουν συνολικά πάνω από 500 άτομα, με την ελληνική αποστολή να αριθμεί 6 πλοία και να είναι η μεγαλύτερη αναλογικά με τον πληθυσμό των χωρών που συμμετέχουν.

Το ελληνικό πλοίο Οξυγόνο, μέλος του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης με προορισμό τη Γάζα. Φωτό: Reuters

Ήδη το πρωί της Τετάρτης (1/10), άγνωστης ταυτότητας σκάφη πλησίασαν έναν αριθμό πλοίων του Στόλου, κάποια εκ των οποίων με τα φώτα σβηστά, με τους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφαλείας ούτως ώστε να προετοιμαστούν για πιθανή αναχαίτιση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera, επρόκειτο για ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη, τα οποία διέκοψαν τις επικοινωνίες μεταξύ των πλοίων του στολίσκου. Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του στολίσκου, Thiago Ávila, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος μόλις βρέθηκε μπροστά στα πλοία μας, εκφοβίζοντάς μας, καταστρέφοντας τα συστήματα επικοινωνίας μας και πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τα προπορευόμενα πλοία μας, το ALMA και το SIRIUS! Παρά την απώλεια ηλεκτρονικών συσκευών, κανείς δεν τραυματίστηκε και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!».

Activist Thiago Ávila, who is aboard one of the ships in the Global Sumud Flotilla headed for Gaza, says Israeli forces disabled devices, disrupting communications and navigation of flotilla ship.



🔴 LIVE updates: https://t.co/SYxhjPkOVK pic.twitter.com/55s43dCEOj — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 1, 2025

Την ίδια ώρα, επιθετικές κινήσεις από drones παρατηρούνται και στα πλοία που βρίσκονται πιο πίσω στη νηοπομπή, με πληροφορίες του Flash.gr να επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αποστολή έγινε επίσης μάρτυρας τέτοιων περιστατικών.

Την Τετάρτη o δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, KAN, ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να «πάρει τον έλεγχο» του στολίσκου με ναύτες-κομάντος και πολεμικά πλοία. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν θα ρυμουλκήσει και τα 50 πλοία και θα βυθίσει κάποια στη θάλασσα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μεταφέρει το Al Jazeera.

Η διοργάνωση έχει δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων του στολίσκου στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας: «Να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων»

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, όσον αφορά την ανάγκη προστασίας του Global Sumud Flotilla.

Στην ανακοίνωση καλούν τις αρχές του Ισραήλ να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή συνδρομής των προξενιών.

Την ίδια ώρα, απευθύνουν έκκληση σε όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας που μεταφέρουν, ενώ επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Φωτό: Reuters

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετέχει και σε αυτήν την αποστολή αλληλεγγύης στη Γάζα. Φωτό: Reuters

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας.