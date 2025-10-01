Γάζα: To Global Sumud εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης - «Περιμένουμε επίθεση μέσα στην επόμενη ώρα»

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες για τον διεθνή στόλο Sumud Flottilla που έχει σκοπό να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καθώς έχει περικυκλωθεί από πολλά πλοία.

Ακτιβιστές που βρίσκονται πάνω στο πλοίο επικοινώνησαν με το πρακτορείο Reuters και σημείωσαν ότι «πολλά πλοία τους πλησιάζουν» χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν εάν πρόκειται για Ισραηλινά.

Οι διοργανωτές εξέπεμψαν σήμα έκτακτης ανάγκης το βράδυ της Τρίτης 01/10 καθώς προετοιμάζονται για την αναμενόμενη ισραηλινή αναχαίτιση της αποστολής τους, αναφέρει το Al Jazeera.

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Thiago Avila, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα από το σκάφος του πριν από λίγο. «Φτάνουμε σε μια αποφασιστική στιγμή της αποστολής μας», είπε η Άβιλα. «Αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε περισσότερο σε αυτό που φαίνεται να είναι ο στρατιωτικός αποκλεισμός [από το Ισραήλ]. Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση σκαφών και αυτό συμπίπτει με τα δηλωμένα σχέδια του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών και τη συναίνεση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το τι θα συμβεί απόψε, καθώς και με το δηλωμένο σχέδιό τους να αναχαιτίσουν παράνομα την αποστολή μας να σπάσουμε την πολιορκία και να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο», πρόσθεσε ο Άβιλα, τονίζοντας ότι τα μέλη του στολίσκου θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμα ακόμη και αν δεχθούν επίθεση.

Στα 44 πλοία που πλέουν αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και βρίσκονται πλέον λιγότερο από 150 ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή της Γάζας, επιβαίνουν συνολικά πάνω από 500 άτομα, με την ελληνική αποστολή να αριθμεί 6 πλοία και να είναι η μεγαλύτερη αναλογικά με τον πληθυσμό των χωρών που συμμετέχουν.

Δείτε live εικόνα

Keep your eye on Global Sumud Flotilla



Live stream — Oday (@HamzaOday775) October 1, 2025

Διεθνείς εκκλήσεις για διασφάλιση του στόλου

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Πάντως, ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έχουν αποστείλει εκκλήσεις προς τους επιβάτες του στολίσκου να σταματήσουν τον πλου τους καθώς κινδυνεύουν.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.