Γάζα: Ανακόπηκε η πορεία στα περισσότερα πλοία του Global Sumud - Αναχαιτίστηκε και το «Οξυγόνο»

Στην αναχαίτιση των περισσότερων πλοίων που συμμετείχαν στη νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα προχώρησε ο Ισραηλινός στρατός έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 02/10.

Στο Global Sumud Flotilla συμμετείχαν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Τα σκάφη της αποστολής αψήφησαν τις εντολές να ανακρούσουν πρύμναν και συνέχισαν τον πλου τους με στόχο να φτάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραηλινό υπουργείο εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτη 01/10, όταν ξεκίνησε η αναχαίτιση του στόλου, όσον αφορά στους ακτιβιστές. «Η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς» ανέφερε, κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Έπεσε το σήμα σε πολλά σκάφη

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν από νωρίς ότι το σήμα και η επικοινωνία με τα περισσότερα σκάφη είχαν διακοπεί ενώ διαβεβαίωναν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων.

Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν σε σύντομα βίντεο που ανάρτησαν στους προσωπικούς τους λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Καταγγελίες για «παράνομη» σύλληψη

Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής. Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Footage of the flotilla's Oxygono ship was illegally intercepted and boarded in international waters. Israeli officers immediately took down the live stream. pic.twitter.com/s5b2HWwEvJ — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Αντιδράσεις σε πολλές χώρες

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ