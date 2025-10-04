Global Sumud Flotilla: Αγωνία για τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που παραμένουν κρατούμενοι

Στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκαν αεροπορικώς 137 ακτιβιστές, που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.



Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 36 τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία.

🚨 137 international activists from the global sumud flotilla have arrived in Istanbul after being detained by Israel. Their resilience stands strong as the world watches pic.twitter.com/wlWX6fgoKd — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 4, 2025

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι στην πτήση αυτή επιβαίνουν 26 Ιταλοί, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και πρόκειται να απελαθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με ακτιβιστές από άλλες χώρες

REUTERS

«Είναι όλοι ασφαλείς»



Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έγραψε στο X ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές είναι «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους» και πρόσθεσε ότι θέλει να ολοκληρώσει τις απελάσεις το συντομότερο δυνατόν.



«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία. Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», ανέφερε στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».



Σύμφωνα με την Adalah, ισραηλινή οργάνωση που προσφέρει νομική αρωγή στα μέλη του Global Sumud Flotilla, σε μερικά απ’ αυτά οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νερό και φάρμακα, καθώς και σε τουαλέτες.

Τι ισχύει για τους 27 Έλληνες



Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, συνεχίζουν να κρατούνται στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.



Η διαδικασία απέλασής τους χαρακτηρίζεται χρονοβόρα και μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα.



Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ακτιβιστές δεν θα οδηγηθούν σε δίκη αλλά θα απελαθούν απευθείας, κάτι που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες λόγω του μεγάλου αριθμού συλληφθέντων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ



Χθες, στην περιοχή βρέθηκε και αντιπροσωπεία από την ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, με επικεφαλής την πρέσβη Μάγια Σολωμού, η οποία είχε επικοινωνία με τους Έλληνες κρατούμενους.



Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ προς τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla.



Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση του March to Gaza Greece τονίζεται ότι «όσο οι κυβερνήσεις σιωπούν μπροστά στη γενοκτονία, οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για να την σταματήσουν».

«Από το βράδυ της Τετάρτης, όταν ξεκίνησε η παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ενώ την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα… Απαιτούμε να σταματήσει η γενοκτονία και η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή», αναφέρει η ανάρτηση, ζητώντας τη διακοπή των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων με το Ισραήλ και την «άμεση και ασφαλή επιστροφή των πληρωμάτων του στόλου που κρατούνται παράνομα».