Γάζα: Η στιγμή που Ισραηλινοί κομάντος κάνουν ρεσάλτο στο «Οξυγόνο» - 30 πλοία συνεχίζουν την πορεία

Λίγο πριν τις 06:30 το πρωί της Πέμπτης 02/10, το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο» που συμμετείχε στη διεθνή επιχείρηση Global Sumud Flotilla με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στο σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού αναχαιτίστηκε από κομάντος του Ισραήλ.

Η στιγμή του ρεσάλτο μεταδόθηκε ζωντανά από το live του Reuters και έδειχνε τους επιβάτες να είναι με σηκωμένα χέρια όσο οι στρατιώτες του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ανέβαιναν στο πλοίο.

Με ανάρτησή τους στα social media οι ακτιβιστές στο ελληνικό «Οξυγόνο» γράφουν:

«Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Λίγη ώρα μετά το «Οξυγόνο», οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν και στα «Καπετάν Νίκος», «Βαγγέλης Πισσίας», «Mohhamad Bhar» διακόπτοντας τον πλου τους.

Λίγο μετά τις 09:00, ο λογαριασμός March to Gaza Greece ενημέρωσε ότι αναχαιτίστηκαν τα πλοία «Ahed Tamimi», στο οποίο 6 από τους 9 επιβαίνοντες είναι Έλληνες, και το «Παύλος Φύσσας» με εννέα Έλληνες πλήρωμα.

Συνεχίζουν την πορεία προς τη Γάζα

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει 21 από τα 44 σκάφη που πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα. Στις 03:20 ώρα Ελλάδας ο Global Sumud Flotilla ανήρτησε στο Twitter ότι «23 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα και βρίσκονται 46 ναυτικά μίλια μακριά παρά τις συνεχείς επιθέσεις» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι αποφασισμένοι. Έχουν κίνητρο και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό νωρίς σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε ο Σάιφ Αμπουκεσέκ, εκπρόσωπος του Global Sumud Flotilla.

Σημειώνεται δε ότι δυο σκάφη, το Mikeno και το Adagio φέρεται πλέον να βρίσκονται μια ανάσα από τις ακτές της Γάζας αφού σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της Global Sumud Flotilla πλέον σε απόσταση μόλις 9 μίλια. Ωστόσο, το σήμα του Mikeno έχει διακοπεί χωρίς να είναι γνωστή η κατάστασή του.