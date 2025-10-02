ΥΠΕΞ: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla - Πότε επιστρέφουν στην Ελλάδα

Ενημέρωση σχετικά με την τύχη των Ελλήνων που επέβαιναν στα σκάφη προς τη Γάζα παρείχε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση πρόκειται για 27 Έλληνες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».

«Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων», επισημαίνει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Στον χώρο που βρίσκονται Έλληνες πολίτες θα μεταβεί η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ.

«Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».

Πότε θα επιστρέψουν στην Ελλάδα

Την Παρασκευή (3/10) αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα μέλη του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τους Ισραηλινούς.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε πως ενημερώθηκε ότι η ελληνική αποστολή μέχρι το μεσημέρι θα έχει φτάσει σε λιμάνι της χώρας. Οι «27» θα επιστρέψουν στην Ελλάδα πιθανότατα αύριο και όχι σήμερα, λόγω θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών.

«Επειδή όπως ξέρετε στο καράβι βρίσκεται η κυρία Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ όπου θα φτάσει σε λίγο», ανέφερε αρχικώς ο Νικήτας Κακλαμάνης.