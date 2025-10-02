Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κανένα σκάφος δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10) ότι κανένα από τα σκάφη του Sumud Flotilla δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σχεδόν όλα τα σκάφη που μετέφεραν φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση».

Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε το υπουργείο.

Παράλληλα τόνισε ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οδηγούνται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

Υπενθυμίζεται ότι από τα ξημερώματα της Πέμπτης οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τα πλοία του Global Sumud να πλησιάσουν τη Λωρίδα της Γάζας για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο Global Sumud Flotilla συμμετείχαν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Στα πλοία που αναχαιτίστηκαν ήταν και αυτά που βρίσκονταν οι Έλληνες ακτιβιστές, οι οποίοι όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα την Παρασκευή.