«Οξυγόνο»: Πιθανότατα αύριο η επιστροφή του πληρώματος στην Ελλάδα

Αύριο Παρασκευή (3/10) κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τα μέλη του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τους Ισραηλινούς.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε πως ενημερώθηκε ότι η ελληνική αποστολή μέχρι το μεσημέρι θα έχει φτάσει σε λιμάνι της χώρας. Οι «27» θα επιστρέψουν στην Ελλάδα πιθανότατα αύριο και όχι σήμερα, λόγω θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών.

«Επειδή όπως ξέρετε στο καράβι βρίσκεται η κυρία Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ όπου θα φτάσει σε λίγο», ανέφερε αρχικώς ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή, μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, ενώ σχετική ενημέρωση θα υπάρχει αργότερα και ενώπιον της Ολομέλειας.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης πάντως έχει ήδη ενημερώσει σχετικώς τον γραμματέα της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.