Global Sumud Flotilla: Με πανό και συνθήματα η επιστροφή των Ελλήνων - Μαζί τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) απογειώθηκε από την πόλη Eilat-Ramon του Ισραήλ, η πτήση τσάρτερ 4979 της Aegean, στην οποία επέβαιναν οι 27 Έλληνες, της αποστολής του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, με προορισμό την Αθήνα.

Οι ακτιβιστές, που είχαν ως στόχο να σπάσουν το κλοιό των ισραηλινών δυνάμεων και να φτάσουν στην πόλη της Γάζας, εν τέλει αναχαιτίστηκαν από τις Αρχές του Ισραήλ και πέρασαν πέντε ολόκληρες ημέρες στα χέρια τους, καταγγέλλοντας, μάλιστα, ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες.

Οι Έλληνες μαζί με υπόλοιπους ακτιβιστές από άλλες χώρες που συμμετείχαν στην διεθνή ανθρωπιστική αποστολή, προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου, εκεί όπου πλήθος κόσμου προχώρησε σε συγκέντρωση μετά από κάλεσμα του March to Gaza Greece για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής.

«Εκτυλίσσεται γενοκτονία» είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Μεταξύ άλλων, προσγειώθηκε στην Αθήνα και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία προχώρησε σε δηλώσεις.

Η ίδια μιλώντας σε δημοσιογράφους για τη κατάσταση στη Γάζα τόνισε ότι « πρόκειται για μια γενοκτονία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας». Συνεχίζοντας ανέφερε πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορέσει να πει ότι δεν το ήξερε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέπουν τη γενοκτονία από το να συμβεί. Αυτό σημαίνει να ασκήσουν πραγματική πίεση και να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων. Όμως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο ούτε το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας», πρόσθεσε η ακτιβίστρια.

Επιπλέον, συμπλήρωσε πως «οι διεθνείς κυβερνήσεις δεν κάνουν ούτε τα ελάχιστα για να σταματήσει η αιματοχυσία» ενώ έκλεισε υπογραμμίζοντας πως «ποτέ δεν θα καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί».



Συνεχίζουν το ταξίδι οι Ευρωπαίοι ακτιβιστές

Σημειώνεται πως εκτός από τους Έλληνες ακτιβιστές, μαζί τους πέταξαν 134 πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις χώρες τους.

Η Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla".

Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».