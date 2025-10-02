Global Sumud: Οι Έλληνες ακτιβιστές ξεκινούν απεργία πείνας

Οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στα σκάφη του Global Sumud που έπλεαν για τη Γάζα, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε απεργία πείνας ως «συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου».

Σε ανακοίνωση του March to Gaza Greece ζητείται η άμεση απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του March to Gaza Greece

«Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.

Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων

Υπογράφουν:

Πλούταρχος Βεργής, μέλος πληρώματος “Οξυγόνου”

Κυριάκος Βλαχόπουλος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Ιωάννα Βρεττού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Ευγενία Καββαδία, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”

Άννα Λαγωνικού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Κώστας Λαμπρίδης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Πάρις Λαυτσής, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Νίκος Λιαπούρης, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”

Τάκης Πολίτης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Αγγελική Σαβαντόγλου, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Κώστας Φουρίκος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”».