Η Λατινοπούλου αντιδρά στο βίντεο Έλληνα συλληφθέντα στη Γάζα: «Σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει...»

Με ιδιαιτέρως αιχμηρό και σκωπτικό τρόπο τοποθετήθηκε η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, για τους Έλληνες συλληφθέντες από τον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αφορμή ήταν το βίντεο του Ιάσονα Αποστολόπουλου στο οποίο ο ίδιος κατήγγειλε ότι έχει απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατείται παρά τη θέλησή του.

«Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου» ακούγεται στο βίντεο πάνω στο οποίο, όπως λέει, «έπεσε» η Αφροδίτη Λατινοπούλου.



«Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. Δεν σας έχω δει να πηγαίνετε στα κατεχόμενα της Κύπρου, ούτε νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές χριστιανών» σχολιάζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.



«Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό μήπως και δείτε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι» καταλήγει η Αφροδίτη Λατινόπουλου.