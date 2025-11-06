Η αντίδραση της Λατινοπούλου όταν ακούστηκε on air η λέξη «αυνανιστής» την ώρα που μιλούσε

Ένα αστείο απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου σε τηλεοπτικό πλατό στο οποίο ήταν καλεσμένη η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Τη ώρα που η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανέλυε τις θέσεις της για το μεταναστευτικό και έλεγε «Απορώ, γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε στο Καμπούλ...» ακούστηκε από τα παρασκήνια ένας άνδρας να φωνάζει «αυνανιστής».

Τόσο ο παρουσιαστής της εκπομπής Σταμάτης Ζαχαρός όσο και η κα Λατινοπούλου πάγωσαν για μια στιγμή γυρίζοντας προς τις κάμερες και κοιτώντας σαστισμένοι.

Από την πλευρά του ο Σταμάτης Ζαχαρός αναρωτήθηκε «τι έγινε;» με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να χαμογελάει αμήχανα και να λέει με χιούμορ «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως...».

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί το ακριβώς συνέβη ούτε γιατί ακούστηκε η λέξη στον «αέρα».