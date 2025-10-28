Κρεσέντο προκλητικότητας της Λατινοπούλου: «Να απολυθούν σκουπίδια εκπαιδευτικοί - Ζήτω ο Μεταξάς»

Σε προκλητικό τόνο μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στο Action 24, υποστηρίζοντας πως «ο λαός ακολούθησε τον Ιωάννη Μεταξά στον πόλεμο, αφότου ο "φωτισμένος" ηγέτης είπε το "ΟΧΙ"».

Η πρόεδρος της του κόμματος «Φωνή Λογικής» ξεκίνησε με το... καλησπέρα τα αμφιλεγόμενα σχόλια σχετικά με το ποιος είπε το περίφημο «ΟΧΙ» την 28η Οκτωβρίου: «Η ιστορία είναι μία. Ο Μεταξάς είπε το "ΟΧΙ" και ο ελληνικός λαός τον ακολούθησε. Ακολούθησε τον "φωτισμένο" ηγέτη του στον πόλεμο. Ο Μεταξάς είπε πρώτος το "ΟΧΙ" γιατί σε αυτόν απευθύνθηκε πρώτος ο Ιταλός πρέσβης».

Όσον αφορά την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε για την απαγόρευση συναθροίσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και το αν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας στα Τέμπη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επισήμανε: «Δεν υπάρχει κάτι πιο αυτονόητο από το ότι είναι το ιερότερο μνημείο της πατρίδας μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε και να το τιμάμε. Μόνο πάγκο για "μαλλί της γριάς" δεν έχουν βγάλει έξω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Επιπλέον, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στάθηκε στην πρόσφατη δήλωση παιδαγωγού η οποία υποστήριξε πως θα έπρεπε να μπει τέλος στις εθνικές επετείους στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, λέγοντας σε προκλητικό τόνο: «Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι έπρεπε να απολυθούν χθες. Σκούπα σε όλα αυτά τα σκουπίδια».