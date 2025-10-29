Αιτωλοακαρνανία: Συγκίνηση με τον τυφλό σημαιοφόρο στην Γαβαλού

Συγκίνηση προκάλεσαν οι εικόνες που ήρθαν από την Αιτωλοακαρνανία με έναν τυφλό μαθητή να παρελαύνει ως σημαιοφόρος για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης, μαθητής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Γαβαλούς, με ολική απώλεια όρασης, ήταν ο σημαιοφόρος του σχολείου στην χθεσινή παρέλαση, με τον διευθυντή του σχολείου να συγχαίρει τον ίδιο, τους γονείς του, αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, ο γυμνασιάρχης δήλωσε: «Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση. Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκομένους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία). Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες».