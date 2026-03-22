32 μαθητές από τα Βριλήσσια θα παρελάσουν την 25η Μαρτίου δίπλα στα παιδιά του Αγαθονησίου

Έξι μαθητές διαθέτει το Αγαθονήσι, όμως ανήμερα της Εθνικής Επετείου θα πλημμυρίσει από παιδικές φωνές και από τη χαρά που θα τις συνοδεύει.

Το πανέμορφο ακριτικό νησί θα υποδεχθεί μαθητές από τα Βριλήσσια, που θα μεταβούν εκεί για να παρελάσουν μαζί με τα παιδιά του νησιού και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της ημέρας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του δήμου Βριλησσίων, με ισχυρό συμβολικό πρόσημο κι ένα ταξίδι που τόσο για τη δημοτική Αρχή, όσο και για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που το σκέφτηκε, αποτελεί μια πράξη στήριξης προς την τοπική κοινωνία του νησιού. Από τη μεριά τους οι κάτοικοι, φιλόξενοι όπως πάντα, περιμένουν με χαρά τους «επισκέπτες» τους για να γιορτάσουν μαζί την 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης.

32 μαθητές θα ταξιδέψουν στο Αγαθονήσι

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης: «Η παρουσία των μαθητών του δήμου μας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στο Αγαθονήσι, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το ακριτικό νησί μας βρίσκεται σε απόσταση λίγων ναυτικών μιλίων από τα παράλια της Τουρκίας».

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του δήμου Βριλησσίων Χρήστος Γούναρης, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το πώς σχεδιάστηκε αυτή η πρωτοβουλία.

«Ξεκίνησε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ενός Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας, του 4ου συγκεκριμένα. Οι γονείς είχαν την αρχική σκέψη και έκαναν και κάποιες διερευνητικές επαφές για χορηγία. Δεν βγήκε όμως και τότε απευθύνθηκαν στον δήμο. Εμείς το αντιμετωπίσαμε αμέσως ζεστά και με ενθουσιασμό, ο δήμαρχος θέλησε να το προχωρήσουμε κι έτσι έγινε», μας λέει αρχικά και συνεχίζει: «Όμως, σκεφτήκαμε να πάνε κι άλλα σχολεία, όχι μόνο τα παιδιά από ένα Δημοτικό. Απευθυνθήκαμε σε όλα τα Δημοτικά και τελικά προέκυψαν τα 3 από τα 6 σχολεία. Πρόκειται για 32 μαθητές και από τα τρία Δημοτικά σχολεία. Υπήρχαν άλλες 3 θέσεις για να συμπληρωθούν 35 κι επειδή στην πόλη έχουμε και μια δομή ΚΔΑΠ ΑμεΑ, θελήσαμε να έρθουν και από εκεί παιδιά, οπότε θα έρθουν και δύο με σύνδρομο down μαζί με τον σύνοδό τους, αλλά και μέλη του 4ου Συστήματος Προσκόπων».

Η στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή την πρόταση ήταν ομόφωνη και ο κ. Γούναρης αναφέρει πως η αποστολή του δήμου θα έχει συνολικά 55 άτομα. Αναλυτικά: 32 μαθητές των τριών Δημοτικών σχολείων και 10 εκπαιδευτικοί, 5 πρόσκοποι και 1 βαθμοφόρος, 2 από το ΚΔΑΠ ΑμεΑ και 1 συνοδός, η διευθύντρια σχολείου, η σύμβουλος εκπαίδευσης, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Βριλησσίων. Από εκεί και πέρα, έχουν προγραμματίσει και γονείς να ταξιδέψουν. Θα αναχωρήσουν αεροπορικώς στις 24 Μαρτίου και θα επιστρέψουν στις 26 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος Βριλησσίων τονίζει: «Η πρωτοβουλία αυτή έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για ακριτικό νησί και ιδιαίτερα σε τέτοιους καιρούς, αλλά έχει και ουσιαστικό χαρακτήρα και για τα παιδιά εκεί και για τα παιδιά εδώ, αφού θα δουν πώς ζουν άλλα παιδιά της ηλικίας τους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να δουν ότι οι συνθήκες δεν είναι μόνο αυτές οι αστικές, που ζουν εδώ.

Και έχει επίσης ουσιαστικό χαρακτήρα, γιατί θέλουμε ως δήμος να συσφίξουμε περεταίρω τις σχέσεις μας με ακριτική περιοχή. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το Αγαθονήσι, που βρίσκεται τόσο κοντά στην Τουρκία και υπάρχουν φορές που οι κάτοικοι κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση σε βασικές Υπηρεσίες. Έτσι, θα κάνουμε πράξη αδελφοποίησης των σχολείων. Οι αντιδήμαρχοι είναι περαστικοί, όμως οι δίαυλοι των σχολείων μπορούν να μείνουν».

Και αμέσως μετά, συμπληρώνει: «Το Αγαθονήσι είναι ένα από τα ακριτικά νησιά μας και θέλουμε να το στηρίξουμε. Μάλιστα θα στηρίξουμε και την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου με προσφορές από εταιρείες, στις οποίες απευθυνθήκαμε εμείς ως δήμος και ανταποκρίθηκαν».

Κλείνοντας ο κ. Γούναρης προσθέτει: «Αισθανόμαστε ότι αξίζει πραγματικά αυτό το ταξίδι. Το υποδέχθηκαν θετικά και οι κάτοικοι στο Αγαθονήσι, μας περιμένουν με χαρά, οπότε θα τα πούμε εκεί και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί σε αυτή την όμορφη γωνιά της Ελλάδας».

«Νιώθουμε υπερήφανοι και τους περιμένουμε με χαρά»

Όντως οι κάτοικοι στο Αγαθονήσι περιμένουν με μεγάλη χαρά τους επισκέπτες τους από τα Βριλήσσια. Το μαρτυρεί αυτό στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κόττορος. Όπως μας λέει, το Αγαθονήσι έχει περίπου 150 κάτοικους τον χειμώνα και μόνο 6 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και συμφωνεί κι αυτός με τον κ. Γούναρη, πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει και συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα για τα παιδιά.



Λέει συγκεκριμένα: «Όταν μας έγινε η πρόταση από τον δήμο Βριλησσίων, το υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά και τα παιδιά, αλλά και όλη εδώ η τοπική κοινωνία. Ο κόσμος εδώ είναι μαθημένος στα λίγα. Έτσι, είναι μια εμπειρία και για τους εδώ μαθητές, που δεν είναι μαθημένοι σε πολλά παιδιά, αλλά και για τους μαθητές των Βριλησσίων, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς είναι να ζεις σε μια παραμεθόριο περιοχή. Είναι μια θετική εμπειρία για όλους το να γιορτάσουμε μαζί και σίγουρα μια ημέρα που θα χαραχθεί στην περιοχή και θα τη θυμόμαστε όλοι».

Εκπαιδευτικός ο κ. Κόττορος, μας λέει για τον μικρό αριθμό μαθητών: «Ήμουν εδώ δάσκαλος για πολλά χρόνια και έχω δει πως όταν τα παιδιά πρέπει να μετακινηθούν στη Σάμο, για να πάνε στο Πυθαγόρειο και να βρεθούν τότε ανάμεσα σε εκατοντάδες παιδιά, χρειάζεται ένα διάστημα προσαρμογής, καθώς ήταν μαθημένα σε λίγα παιδιά στο σχολείο. Είναι λοιπόν, σημαντική αυτή η εμπειρία που θα έχουν οι μαθητές, να βρεθούν με περισσότερα παιδιά».

Και συνεχίζει: «Τόσο ως δήμαρχος, όσο και ως εκπαιδευτικός, αυτή είναι η στεναχώρια μου, το ότι λιγοστεύουν τα παιδιά. Σκεφτείτε, να υπάρχει ένα σχολείο που είχε 100 παιδιά, να φτάνει να έχει 6 και του χρόνου 2. Προσπαθούμε να δίνουμε κίνητρα για να μην φεύγει ο κόσμος. Είναι μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό, ειδικά για ακριτικές περιοχές και ακόμη περισσότερο, για τα μικρά νησιά. Εντάξει, δεν πρόκειται να αδειάσουν, όμως θα έχουμε πρόβλημα και ως δημοτική Αρχή κάνουμε ό,τι μπορούμε».

«Δε νιώθουμε ξεχασμένοι»

Στην ερώτηση, αν αισθάνονται λίγο παραμελημένοι ή ακόμη και ξεχασμένοι, ο δήμαρχος απαντά: «Όχι, δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθουμε ξεχασμένοι, άλλωστε υπάρχει πάντα η κοινωνική αλληλεγγύη. Και να, τώρα έρχεται ο δήμος Βριλησσίων, πριν από λίγες ημέρες με τον εορτασμό της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων, είχαν έρθει από τη Σάμο. Ίσως το Κράτος θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κοντά μας, να μην καθυστερεί τόσο πολύ ένα αίτημά μας για παράδειγμα, αλλά δεν νιώθουμε ότι μας έχουν ξεχάσει».

Αμέσως μετά, απαντά και στην ερώτηση για το γεγονός ότι κατοικούν στην παραμεθόριο: «Ως ακρίτες, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είμαστε πιο πατριώτες από όλους τους άλλους Έλληνες, όμως είναι γεγονός πως βρισκόμαστε 8 μίλια από την Τουρκία. Βιώνουμε τις παραβιάσεις, αυτά που γίνονται με τους ψαράδες, όμως έχουμε μάθει να τα αντιμετωπίζουμε με πείσμα. Κι αυτό είναι και το μήνυμα που ενόψει της Εθνικής Εορτής θέλουμε να στείλουμε σε όλη την Ελλάδα. Πως είμαστε εμείς εδώ, στο Αγαθονήσι και πως οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών είναι υπερήφανοι».

Στο τέλος, ο κ. Κόττορος προσθέτει: «Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Βριλησσίων Γιάννη Πισιμίση, τον αντιδήμαρχο Χρήστο Γούναρη, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, γιατί θα είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό για το νησί μας. Τους περιμένουμε με χαρά να γιορτάσουμε όλοι μαζί».