Κάρυστος: Εντυπωσιακές εικόνες από την παρέλαση με τους έφιππους

Άλλη μια φορά εντυπωσίασε για την μεγαλοπρέπειά της η παρέλαση της Καρύστου στην Εύβοια για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Την παρέλαση ξεκίνησαν οι έφιπποι του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι», οι οποίοι όπως κάθε χρόνο χάρισαν ξεχωριστές εικόνες συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Ακολούθησαν οι μαθητές των σχολείων της Καρύστου και των Στύρων, οι οποίοι απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, η μέρα ξεκίνησε με την δοξολογία που έγινε το πρωί, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των ηρώων του ’40. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στον παραλιακό δρόμο της Καρύστου για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.