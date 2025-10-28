Κρήτη: Σημαία 1.440 τετραγωνικών μέτρων κυματίζει στον ουρανό του Ηρακλείου

Με υπερηφάνεια και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης η έπαρση μιας τεράστιας ελληνικής σημαίας στο λιμάνι το Ηρακλείου της Κρήτης.

Πρόκειται για μια σημαία 1.440 τ.μ. που δεσπόζει στον ουρανό της πόλης ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η έπαρση της σημαίας έγινε μπροστά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, παρουσία πλήθους πολιτών, σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα τιμής και μνήμης και υπό τους ήχους χειροκροτημάτων.

Οι διαστάσεις της σημαίας είναι 32 μ. επί 45 μ. και κυματίζει στον κρητικό ουρανό, τιμώντας την σημερινή ημέρα.

Πηγή: neakriti.gr

