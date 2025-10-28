Το βλέμμα του Εύζωνα που έκανε όλη την Ελλάδα να ριγήσει

Συγκίνηση και εθνική περηφάνια πλημμύρισαν τη Θεσσαλονίκη στη φετινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Ανάμεσα στα άψογα παρατεταγμένα αγήματα, μια στιγμή ξεχώρισε και έγινε σύμβολο της ημέρας: το βλέμμα ενός Εύζωνα. Σταθερός, αγέρωχος και συγκεντρωμένος, στάθηκε προσοχή μπροστά στο πλήθος που τον χειροκροτούσε συγκινημένο. Τα μάτια του, γεμάτα δέος και περηφάνια, καθρέφτιζαν όλη την ψυχή της Ελλάδας∙ εκείνη που στέκεται όρθια, τιμώντας την ιστορία της και τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία.



Ο συγκεκριμένος Εύζωνας δεν χρειάστηκε να πει λέξη. Η στάση του, η πειθαρχία και η σεμνότητα του βλέμματός του, μετέφεραν το πιο δυνατό μήνυμα: ότι το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει ζωντανό, βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Έλληνα. Οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, ένιωσαν το ρίγος εκείνης της σιωπηλής στιγμής, σαν να ζωντάνευε μπροστά τους η ιστορική μνήμη των προγόνων που είπαν το ηρωικό «Όχι».

Eurokinissi

Τιμή και περηφάνια

Κάθε χρόνο, οι Εύζωνες δεν αποτελούν απλώς ένα τελετουργικό τμήμα της παρέλασης. Είναι η ενσάρκωση της αξιοπρέπειας, της θυσίας και της ενότητας του έθνους. Με την επιβλητική τους παρουσία, θυμίζουν πως η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδισμένη με αγώνες και αίμα. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, το βλέμμα εκείνου του νεαρού στρατιώτη ένωσε χιλιάδες ανθρώπους κάτω από μια κοινή συγκίνηση — την περηφάνια του να είσαι Έλληνας. Μια εικόνα που δεν θα ξεχαστεί εύκολα, γιατί απέδειξε πως η Ελλάδα συνεχίζει να τιμά το παρελθόν της με σεβασμό και καρδιά.