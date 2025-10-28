Μάθημα ζωής από τη μικρή Αλεξία – Το κορίτσι σύμβολο παρέλασε και συγκίνησε φίλους και οικογένεια

Στιγμές που ράγισαν καρδιές εκτυλίχθηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπιές Βοιωτίας. Ανάμεσα στα παιδιά που τίμησαν την εθνική επέτειο, ξεχώρισε η μικρή Αλεξία — το κορίτσι που το Πάσχα του 2019 συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν μια αδέσποτη σφαίρα τη χτύπησε στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε αμέριμνη στην αυλή του σπιτιού της.

Έξι χρόνια μετά εκείνη τη μαύρη μέρα, η Αλεξία βρέθηκε ξανά στον δρόμο — αυτή τη φορά, για να παρελάσει. Καθισμένη στο αναπηρικό της αμαξίδιο, με το χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό της και τη μητέρα της να κρατά σφιχτά το χέρι της, συγκίνησε όλο το χωριό. Δίπλα της, δύο συμμαθήτριες κρατούσαν περήφανα τη σημαία, συνοδεύοντας τη φίλη τους σε μια στιγμή γεμάτη δύναμη, αγάπη και ελπίδα.



Η μικρή Αλεξία, που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου, συνεχίζει τον Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, η κούραση, οι καθημερινές δυσκολίες δεν λείπουν, όμως τίποτα δεν φαίνεται ικανό να λυγίσει το πείσμα και το φως που κουβαλά μέσα της.

«Ήταν μια μέρα χαράς για τη μικρή Αλεξία και για όλη την οικογένεια», δήλωσε συγκινημένος ο θείος της. «Παρέλασε για πρώτη φορά, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας. Συνεχίζει να δίνει τη μάχη της, με παράλληλη στήριξη στο σχολείο. Ο Γολγοθάς της δεν τελείωσε, αλλά είμαστε όλοι στο πλευρό της».

Το χρονικό που πάγωσε την Ελλάδα

Ήταν Πάσχα του 2019 όταν το 8χρονο τότε κορίτσι έπαιζε αθώα στην αυλή του σπιτιού της, χωρίς να φαντάζεται πως μέσα σε μια στιγμή η ζωή της θα άλλαζε για πάντα. Ένας πυροβολισμός από διπλανό χωριό, μια «αδέσποτη» σφαίρα, έκοψε το νήμα της παιδικής ανεμελιάς.

Η μικρή Αλεξία σωριάστηκε στο έδαφος μπροστά στα μάτια των γονιών της. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν, και η ίδια, με απίστευτη δύναμη ψυχής, νίκησε τον θάνατο.

Όμως, η σφαίρα άφησε πίσω της βαρύ τίμημα: αναπηρία 95% εφ’ όρου ζωής. Από τότε, η Αλεξία έχει περάσει αμέτρητα χειρουργεία και ατελείωτες ώρες φυσικοθεραπειών, σε μια πορεία γεμάτη αγώνα και αξιοπρέπεια.

Ο 55χρονος που πυροβόλησε καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών με αναστολή, καθώς και σε χρηματικό πρόστιμο 1.600 ευρώ, μια ποινή που φάνηκε ελάχιστη μπροστά στο ανεπανόρθωτο κακό.

Μια ψυχή που δεν λύγισε

Έξι χρόνια μετά, η Αλεξία δεν σταματά να δίνει μαθήματα ζωής. Με το βλέμμα γεμάτο φως, απέδειξε πως η ελπίδα μπορεί να ξαναγεννηθεί μέσα από τον πόνο. Η εικόνα της στην παρέλαση δεν ήταν απλώς συγκινητική· ήταν ένα σύμβολο δύναμης, αγάπης και πίστης ένα μήνυμα πως, ακόμη κι όταν η ζωή σε δοκιμάζει, μπορείς να σηκώσεις ξανά τη σημαία ψηλά.