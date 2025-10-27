Παιδαγωγός έχει άλλη άποψη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου - Έντονη αντίδραση από Μπαλάσκα

Μια διαφορετική οπτική παρουσίασε μία ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού σχετικά με τον τρόπο που εορτάζονται οι εθνικές επέτειοι όταν τα παιδιά βρίσκονται σε πολύ μικρές ηλικίες.

Η Ασπασία Σκουφίδη δημοσίευσε βίντεο με αφορμή την 28η Οκτωβρίου, στο οποίο φαίνεται να λέει «Ήρθε η ώρα να πούμε όχι στις εθνικές επετείους στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο. Στην Ελλάδα γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου αντί για τη λήξη του και την ειρήνη, ενώ βάζουμε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να απαγγέλουν ποιήματα και να κάνουν αναπαραστάσεις μαχών».

#ψυχοπαιδαγωγική #εθνικέςγιορτές ♬ πρωτότυπος ήχος - Aspasia Skoufidi @aspasiaskoufidi Ξεκινώντας απο το νηπιαγωγείο αλλά πολύ περισσότερο απο το δημοτικό ΠΡΕΠΕΙ να τους μιλήσουμε για την ιστορία μας, τους αγώνες των προγόνων μας και τις αξίες της πατρίδας μας αλλά στον παιδικό σταθμό δεν μπορούν ούτε να καταλάβουν τέτοιες εννοιες και υπάρχει κίνδυνος να τους δημιουργηθούν φόβοι και άγχη που δεν χρειάζεται γιατί δεν είναι αναπτυξιακά έτοιμος ο εγκέφαλος τους για τέτοιες πληροφορίες. #preschool

Το βίντεο της κ. Σκουφίδη προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε πρωινή εκπομπή, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να της απαντά, απαγγέλλοντας ένα στίχο από ποίημα που έμαθε όταν ήταν μόλις 3,5 ετών.

«Η Ελλάδα μου η ωραία έχει όμορφη σημαία. Τσολιαδάκι 3,5 χρονών, εγώ το απήγγειλα και το θυμάμαι ακόμα. Τι λέτε;», ανέφερε ο Στ. Μπαλάσκας. Έπειτα, απευθύνθηκε προσωπικά στην ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού ρωτώντας αν ο χώρος της είναι στολισμένος με ελληνικές σημαίες και αν τιμάται όπως πρέπει η εθνική μνήμη.

Η κ. Σκουφίδη επέστρεψε με νέο βίντεο για να καταστήσει σαφή τα όσα λέει, χωρίς να υπάρχουν παρερμηνείες.

«Φυσικά και πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για την ιστορία και τους ήρωές μας. Αλλά όχι πριν να είναι έτοιμα να την καταλάβουν. Αρκετοί παρερμήνευσαν ένα προηγούμενο βίντεο και κάποιοι απομόνωσαν μια φράση μονάχα στην αρχή, θεωρώντας πως προτείνω να καταργήσουμε τις εθνικές γιορτές.

Στην πραγματικότητα είπα κάτι πολύ απλό. Ότι τα παιδιά ηλικίας 2-3 ετών δεν είναι έτοιμα να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι ο ηρωισμός, η πατρίδα ή ο θάνατος. Μπορούμε με πολύ πιο απλό τρόπο να τους μιλήσουμε».