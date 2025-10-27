28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά για τις παρελάσεις

Με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και τις παρελάσεις, η Τροχαία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά.

Συγκεκριμένα την Τρίτη (28/10) η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και των επετειακών εκδηλώσεων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις περιοχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν για τις παρελάσεις

Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Δήμος Αθηναίων

Από ώρα 09.00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

[Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά

Από ώρα 09.00 μέχρι 14.00:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.