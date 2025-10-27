28η Οκτωβρίου: Αλλάζουν τα δρομολόγια του μετρό και του τραμ

Αλλάζει η λειτουργία του μετρό και του τραμ αύριο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των εκδηλώσεων και παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο.



Έτσι, σύμφωνα με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας:



-Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

-Η Γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

-Η Γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του μετρό και του τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.