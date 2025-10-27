Ελλάδα 28η Οκτωβρίου Τραμ μετρό Σας είναι χρήσιμα

28η Οκτωβρίου: Αλλάζουν τα δρομολόγια του μετρό και του τραμ

Σύμφωνα με εντολή της Αστυνομίας, θα ισχύσουν αλλαγές στη λειτουργία των δύο μέσων μεταφοράς ανήμερα της Εθνικής Επετείου.

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αλλάζει η λειτουργία του μετρό και του τραμ αύριο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των εκδηλώσεων και παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο.

Έτσι, σύμφωνα με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας:

-Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
-Η Γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
-Η Γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του μετρό και του τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα 28η Οκτωβρίου Τραμ μετρό Σας είναι χρήσιμα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader