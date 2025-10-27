28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα παραμείνουν ανοιχτά, το ωράριο λειτουργίας

Στις 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά. Ωστόσο, μικρότερες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές.

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 – 23:00, τα Bazzaar και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 11:00. Ανοιχτές θα είναι ακόμα, για παραδόσεις, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Wolt και e -food.

Η 28η Οκτωβρίου έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα την ημέρα της αργίας της 28ης Οκτωβρίου παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 28η Οκτωβρίου, η οποία εφέτος (2025) συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.