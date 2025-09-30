Λατινοπούλου: «Σέβομαι τον κ. Σαμαρά αλλά θα στηρίζω τη Φωνή Λογικής» - Εξηγήσεις για το πόθεν έσχες

Εξηγήσεις για το πόθεν έσχες και όχι μόνο έδωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (30/9) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

«Να ξεκινήσω από αυτό το οποίο ακούγεται. Τα έσοδα μου δεν ήταν τρεις χιλιάδες ευρώ ήταν 22. 000 ευρώ. Εάν δεν ξέρουν το 2025 μερικοί στην Ελλάδα πώς υπολογίζεται το καθαρό κέρδος που είναι 3. 000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Το τελευταίο εξάμηνο πριν τις εκλογές του 2023, που θυμίζω είχαμε διπλές εκλογές και το τρέξιμο που έκανα ήταν νυχθημερόν, εκεί προφανώς είχα μειωμένα έσοδα γιατί όταν ασχολείσαι με αυτό όλη τη μέρα προφανώς έχεις μειωμένα έσοδα», είπε η ευρωβουλευτής.

«Τroll της "γαλάζιας υπόγας"»

Συνέχισε κάνοντας επίθεση στη ΝΔ λέγοντας ότι «μερικοί εκδηλώθηκαν, γιατί όσοι είμαστε μέσα στα social media ξέρουμε πώς έχουν ενωθεί εδώ κάτι ανίερες συμμαχίες τις δυνάμεις τους. Να εξηγήσω τι εννοώ: ξαφνικά βλέπουμε ανώνυμα και επώνυμα troll τα οποία είναι της "γαλάζιας υπόγας" και ξαφνικά βγαίνουν και ασχολούνται τι είχα εγώ και πώς ζούσα». Κατηγόρησε τον διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκο Ρωμανό ότι είναι πίσω από αυτές τις «επιθέσεις» και είπε ότι κανείς δεν ασχολείται με τα «540 εκατομμύρια χρέος που έχει η Νέα Δημοκρατία αλλά με το πόσα έβγαλε η Λατινοπούλου».

Είπε ακόμη ότι «χαίρομαι που η ΝΔ τρέχει να υλοποιήσει αυτά που λέμε», απαντώντας σε ερώτηση για νέο σώμα της ΕΛΑΣ με τους άοπλους αστυνομικούς που θα αναλάβουν αποστολή στις κοινότητες των Ρομά. «Είναι λόγια ακόμη, είναι θετικά βήματα αλλά από το να το λες μέχρι να το κάνεις έχει απόσταση», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος δεν αντέχει με αυτά που περνάει, εγώ παίρνω μηνύματα από ανθρώπους που ζουν κοντά σε καταυλισμούς». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν θέλουν να μορφωθούν οι Ρομά.

Για τα εξοπλιστικά ανέφερε ότι η Φωνή Λογικής συμφωνεί με τα προγράμματα που ενισχύουν τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα στην άμυνα. Υπογράμμισε ότι δεν είναι «εκπρόσωπος Τύπου» του Τραμπ, απλά συμφωνεί με κάποιες πολιτικές του Αμερικανού προέδρου που «κάνει αυτό που είναι καλό για τη χώρα του».





Για τον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε: «Τον εκτιμώ αλλά η "Φωνή Λογικής" έχει τη δική της πορεία παρά τον πόλεμο που δέχεται. Δεν θα έχει αλλαγές αυτό το κόμμα, είναι δέσμευσή μου. Ο κόσμος θέλει κάτι καινούργιο, δεν θέλει το παλιό. Εμείς προχωράμε εκεί που προχωράμε και ο κόσμος θα αποφασίσει αν θέλει αλλαγή. Και η αλλαγή έρχεται από το καινούργιο».

Ξεκαθάρισε ότι δεν θα συγκυβερνήσει με κανένα κόμμα και σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι το κόμμα της πλήρωσε 2.000 για την προεκλογική καμπάνια στα social media και 90.000 στις εκλογές. «Μας στήριξαν άνθρωποι στα σόσιαλ και κάποιοι μας βοήθησαν οικονομικά», ανέφερε.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, σημείωσε ότι είναι «δίκαια» τα αιτήματά του για το παιδί του και ότι πήρε το μέρος του από την πρώτη στιγμή. Έριξε όμως «πυρά» σε όσους κάνουν «καπηλεία» και «εργαλειοποίηση» από τον πόνο των συγγενών. «Γιατί του βάζουν στα χέρια την παλαιστινιακή σημαία; Δεν ξέρουν τι είναι η Χαμάς;», είπε.

Η κα Λατινοπούλου έριξε «πυρά» και για την εξωτερική πολιτική λέγοντας ότι «τρώμε σφαλιάρες από παντού: Τουρκία, Σκόπια, Αλβανία, Λιβύη». Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεχάσει το θέμα της Κύπρου ενώ αναρωτήθηκε αν δεν είναι «απαξίωση για την Ελλάδα» η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.