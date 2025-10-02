Υπέρ επιστροφής Σαμαρά στη ΝΔ ο Κυρανάκης: «Να ενωθεί ξανά η παράταξη»

Να επανενωθεί το «ρήγμα» που άνοιξε στη Νέα Δημοκρατία η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά προτείνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (2/10) στην «Επόμενη Μέρα» του Action 24 ρωτήθηκε για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Έχω εκτίμηση στον κύριο Σαμαρά, έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία επί διακυβέρνησης του, ο ίδιος ως πρωθυπουργός με έδωσε την ευκαιρία να κατέλθω στις εκλογές το 2014. Πιστεύω ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη. Αυτή είναι η άποψή μου όλο αυτό τον καιρό» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ ξέρω ότι και επί πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν γίνει σωστά πράγματα και στα εθνικά θέματα και στην οικονομία. Με πατριωτισμό υπερασπίστηκε την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς τα χρόνια που κυβέρνησε και το ίδιο κάνει και Κυριάκος Μητσοτάκης. Για αυτό και πιστεύω ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Όλη αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα καλό είναι να τελειώσει και να ενωθεί ξανά η παράταξη. Θεωρώ ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη».

Σε ερώτηση ποιος θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, ο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είπε ότι αυτά είναι θέματα τεχνικά και ότι «η μεγάλη εικόνα είναι ότι θέλουμε το ίδιο πράγμα για την πατρίδα μας, για μία νέα ισχυρή Ελλάδα». Εξήγησε ότι όλες οι «φωνές» στη Νέα Δημοκρατία και στην ευρύτερη παράταξη «θέλουν το ίδιο πράγμα».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ερωτηθείς για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, απάντησε πως σε ανθρώπινο επίπεδο δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς πόσο «φρικιαστικό» συναίσθημα είναι για έναν γονιό να χάνει το παιδί του και πολύ περισσότερο να καίγεται. «Απόλυτος σεβασμός στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, απόλυτα θεμιτό κάθε αίτημα για εκταφή, εξέταση θα πρέπει να γίνει σεβαστό από τη δικαιοσύνη», σημείωσε.