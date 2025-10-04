51 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Από τη Μεταπολίτευση στο σήμερα - Το επετειακό βίντεο

Σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, γράφοντας την πρώτη σελίδα ενός κεφαλαίου που κρατάει ήδη μισό αιώνα. 51 χρόνια μετά, το κόμμα της κεντροδεξιάς συνεχίζει να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του πολιτικού συστήματος, σηματοδοτώντας τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης Ελλάδας.

Η μεγάλη πορεία προς το σήμερα

Από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, μέχρι τις μεγάλες μάχες της οικονομίας και τις διεθνείς προκλήσεις, η ΝΔ υπήρξε πρωταγωνίστρια. Πρόεδροι και ηγέτες άφησαν το στίγμα τους – από τον Καραμανλή και τον Μητσοτάκη, μέχρι τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναλαμβάνει τα ηνία της ΝΔ τον Σεπτέμβριο του 1984 - Φωτογραφία από το εσωτερικό της Ρηγίλλης

51 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει την πορεία της, κοιτάζοντας πίσω με υπερηφάνεια και μπροστά με την ευθύνη της συνέχειας. Ένα κόμμα που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη για σταθερότητα και εξέλιξη, παραμένει παρόν, διαμορφώνοντας ακόμα το πολιτικό τοπίο της χώρας.

Γιορτάζοντας τα 51 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοσιότητα ένα επετειακό βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι σημαντικές στιγμές της «γαλάζιας» παράταξης και ένα φόρο τιμής στους ηγέτες του κόμματος.

Οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας σημάδεψαν με την παρουσία τους διαφορετικές εποχές της σύγχρονης Ελλάδας: από τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή, που οδήγησε τη χώρα στη Μεταπολίτευση και στην Ευρώπη, μέχρι τον Γεώργιο Ράλλη και τον Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη δεκαετία του ’80 και του ’90. Ακολούθησαν ο Μιλτιάδης Έβερτ και ο Κώστας Καραμανλής , ο οποίος οδήγησε την παράταξη σε εκλογικές νίκες και σε μια νέα πολιτική εποχή. Ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε την πρωθυπουργία μέσα στην κρίση, ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης κράτησε ενωμένο το κόμμα σε δύσκολες μεταβατικές στιγμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημερινός πρόεδρος και πρωθυπουργός, οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία σε μια νέα φάση, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό και τη σταθερότητα.