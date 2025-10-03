Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 51 χρόνια της ΝΔ στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, «ανοίγουν» την Παρασκευή (3/10) οι εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ. Η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κυβερνώντος κόμματος είναι προγραμματισμένη για τις 18:30.

Το 14ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, εκτός από τον πρωθυπουργό που είναι ο κεντρικός ομιλητής, το λόγο θα λάβουν ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Νίκος Πατσέας.

Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες.

Στο Συνέδριο θα παραβρεθούν εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.

Ταυτόχρονα, στο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργούν περίπτερα, για την Οδική Ασφάλεια, του Συλλόγου «Μαζί για τη Ζωή» για τον Καρκίνο του Μαστού και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για δότες μυελού των οστών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά.

Παράλληλα, τα περίπτερα των Ιδρυμάτων Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) και Hanns-Seidel-Stiftung θα παρέχουν πληροφορίες για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους, ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

