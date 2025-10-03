«Τρομοκράτες, θα τιμωρηθείτε»: Ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ ξεσπά στους συλληφθέντες του Flotilla

Αυστηρή «επίπληξη» στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla επεφύλαξε ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου, όταν οι ακτιβιστές βρέθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ στο Ισραήλ.

Οι συλληφθέντες του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης είχαν τοποθετηθεί καθιστοί οκλαδόν στην προβλήτα του λιμανιού, όταν ο Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε να τους επιτίθεται με βαριές εκφράσεις. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Ο Ισραηλινός υπουργός, εμφανίζεται να δείχνει με το δάχτυλο τους ακτιβιστές, να τους αποκαλεί «τρομοκράτες» και να φωνάζει «θα τιμωρηθείτε».

Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited detained activists from the Global Sumud Flotilla.



"These are the terrorists. They are terrorists. Look at them. Supporters of murderers. They came for Gaza, for the terrorists.

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες», φώναζε ο Μπεν Γκβιρ εκνευρισμένος.

Μάλιστα, οι συγκεντρωμένοι συλληφθέντες απάντησαν με επιφωνήματα αποδοκιμασίας.

Οι περίπου 470 συλληφθέντες από 41 πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης, οδηγήθηκαν στο Ασντόντ, όπου ταυτοποιήθηκαν και, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.

«Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή του στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται μεταξύ αυτών, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας χθες Πέμπτη (2/10) στη Βουλή.

Ένα ακόμα πλοίο υπό αναχαίτιση την Παρασκευή

Ένα τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, συνέχιζε την πορεία του προς τον παλαιστινιακό θύλακα μέχρι την Παρασκευή (3/10) το πρωί, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Ωστόσο και αυτό το πλοίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης, σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το Reuters.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το στίγμα γεωεντοπισμού που αναρτήθηκε στον ιστότοπο των διοργανωτών.