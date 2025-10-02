Μέχρι Δευτέρα η επιστροφή των Ελλήνων του Global Sumud - Ένα πλοίο φέρεται να έσπασε τον αποκλεισμό

Σε απέλαση θα οδηγηθούν οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στο διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, μετά τη σύλληψή τους από τον ισραηλινό στρατό ενώ τα πλοία τους προσπαθούσαν να «σπάσουν» τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας, για να φτάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Από τα ξημερώματα της Τρίτης 2 Οκτωβρίου, κομάντος του ισραηλινού ναυτικού επενέβησαν στα πλοία του στολίσκου, τα οποία βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από την ακτή της Γάζα, τα κατέλαβαν και συνέλαβαν τους ακτιβιστές, σε μια νηοπομπή η οποία αριθμούσε περίπου 44 πολιτικά σκάφη με 500 επιβαίνοντες.

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού τέθηκαν και τα 6 ελληνικά πλοία της αποστολής με 27 επιβαίνοντες, ενώ σε ένα δραματικό βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφηκε το «ρεσάλτο» των Ισραηλινών κομάντος στο ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο».

⚡️BREAKING:



The Oxygono boat of the Global Sumud Flotilla has been just intercepted and members have been abducted by Israeli occupation forces.



Source: @WearThePeaceCo on IG. pic.twitter.com/cqFGF3dsqD — Suppressed News. (@SuppressedNws1) October 2, 2025

Στους συλληφθέντες συμπεριλαμβάνεται και η γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπερκ, καθώς το σκάφος «Άλμα» στο οποίο επέβαινε, καταλήφθηκε επίσης από τον στρατό του Ισραήλ.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όλοι οι Έλληνες πολίτες που συνελήφθησαν είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονταν «συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια», στο λιμάνι του Ασντόντ. Εκεί «θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων».

«Είναι καλά στην υγεία τους»

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική συντάκτρια του flash.gr Κατερίνα Κανάκη, το απόγευμα της Πέμπτης (2/10), μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε ότι τα μέλη του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» έχουν αποβιβαστεί σε λιμάνι βορείως της Γάζας και έχουν μεταφερθεί ήδη στη Μπερσέβα του Ισραήλ.

Όπως ενημέρωσε το Σώμα, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ωστόσο λόγω της θρησκευτικής εορτής στο Ισραήλ η επιστροφή τους θα καθυστερήσει, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (5/10) ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα (6/10).

Ένα πλοίο «έσπασε» τον αποκλεισμό;

Οι ισραηλινές Αρχές ανέφεραν, σε ανακοίνωσή τους, ότι όλα τα πλοία του Global Sumud Flotilla έχουν καταληφθεί, ενώ σύμφωνα με τον Guardian, το σκάφος Mikeno διέφυγε του θαλάσσιου αποκλεισμού και σταμάτησε εντός παλαιστινιακών χωρικών υδάτων, πολύ κοντά στην ακτή της Γάζας.

Φωτό: Reuters

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή εντοπισμού των σκαφών του στολίσκου, την οποία «τρέχουν» οι ίδιοι οι διοργανωτές. Σε αυτήν φαίνονται τρία πλοία να συνεχίζουν να πλέουν ελεύθερα, χωρίς να έχουν δεχτεί μέχρι στιγμής επέμβαση, ενώ το Mikeno εμφανίζεται να έχει σταματήσει λίγα μίλια έξω από την ακτή του παλαιστινιακού θύλακα.

Φωτό: Reuters

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα απελάσει όλους τους ακτιβιστές του στολίσκου.

Πολλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες συμμετέχοντες, δημοσίευσαν βίντεο στα social media, στα οποία εμφανίζονται να δηλώνουν ότι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ και έχουν μεταφερθεί εκεί παρά τη θέλησή τους, καλώντας σε υποστήριξη για την απελευθέρωσή τους.

Επιπλέον, ομάδα Ελλήνων ακτιβιστών που συμμετέχουν στην αποστολή, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε απεργία πείνας, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των μελών του Global Sumud Flotilla που συνελήφθησαν.

Διεθνείς αντιδράσεις για την επέμβαση στον στολίσκο

Διεθνές κύμα αντιδράσεων προκάλεσαν οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον των πλοίων του Global Sumud Flotilla.

Εκτός από την Αθήνα, αυθόρμητες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ιταλία, στις Βρυξέλλες, το Μπουένος Άιρες και το Βερολίνο.

Φωτό: Reuters

Η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύσει την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ακτιβιστών. Η υπουργός Εργασίας και αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ισπανίας, Γιολάντα Ντίαζ, χαρακτήρισε την επίθεση στον στολίσκο ως «έγκλημα κατά του διεθνούς δικαίου», απαίτησε από το Ισραήλ να απελευθερώσει αμέσως όσους είχε συλλάβει και κάλεσε την ΕΕ να διακόψει τις σχέσις με το Ισραήλ.

Φωτό: Reuters

Η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι είχε καταστήσει σαφές στο Τελ Αβίβ ότι η κατάσταση θα πρέπει να επιλυθεί με ασφάλεια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι η ισραηλινή «επίθεση» στον στολίσκο ήταν «μια τρομοκρατική πράξη» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών, ενώ η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για τη σύλληψη των Τούρκων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης.

Ένας αμφιλεγόμενος ναυτικός αποκλεισμός με «αιματηρό» παρελθόν

Ο ναυτικός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας επιβλήθηκε το 2009 από το Ισραήλ, σε μια κλιμάκωση του αποκλεισμού του θύλακα που είχε ξεκινήσει από το 2007, ως απάντηση στον έλεγχο της περιοχής από τη Χαμάς.

Η ενέργεια αυτή έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από τον ΟΗΕ, ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει «άμεση παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου».

Από την πλευρά τους, Ισραηλινοί ειδικοί δηλώνουν ότι ο αποκλεισμός της Γάζας είναι «στρατιωτικά δικαιολογημένος», με σκοπό να εμποδίσει την είσοδο όπλων στον θύλακα και αν ένα πλοίο επιδιώξει να σπάσει την πολιορκία, το Ισραήλ μπορεί να το αναχαιτίσει κατόπιν προειδοποίησης.

Το κατά πόσον ο αποκλεισμός είναι στρατιωτικά δικαιολογημένος καθώς και η νομιμότητά του αποτελούν σημεία έντονης διαφωνίας σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.

Το 2010, 10 Τούρκοι ακτιβιστές σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς κομάντος που έκαναν έφοδο στο πλοίο Mavi Marmara, καθώς αυτό οδηγούσε έναν στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.