Η εκδήλωση του Δούκα και οι απουσίες των «μεγαλοπασόκων»

Το βράδυ της Τετάρτης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απένειμε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο και συγγραφέα, Γκίντεον Λέβι, το «Βραβείο Δημοκρατίας 2025».



Η εκδήλωση ήταν στην πραγματικότητα μια παρεμβάση για τα όσα δραματικά συντελούνται καθημερινά στη Γάζα και παραβρέθηκαν πάρα πολλά πρόσωπα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ανάμεσα τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.



Για κάποιο λόγο, που δεν γνωρίζω, απουσίαζε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έστειλε τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστα Τσουκαλά, να τον εκπροσωπήσει.



Γενικά, οι «μεγαλοπασόκοι» απουσιάζαν από την τελετή. Μπορεί να μη θεωρούν σημαντική τη βράβευση ενός ισραηλινού δημοσιογράφου που δεν συντάσσεται με την επίσημη γραμμή του Τελ Αβίβ, σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία ή γενικά να θέλουν να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι σε αναφορές για «γενοκτονία».



Τέλος πάντων, εγώ θα σταθώ στην απουσία του βουλευτή της Ά Αθήνας, Παύλου Γερουλάνου, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει προσωπική πρόσκληση και στο γεγονός ότι λίγες ώρες μετά ο κ. Δούκας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις... δίμηνες προθεσμίες και τις «κολλημένες βελόνες» του ΠΑΣΟΚ.