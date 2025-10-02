Συγκέντρωση στην ισραηλινή πρεσβεία για την επίθεση στον στολίσκο Global Sumud

Πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έκαναν δεκάδες διαδηλωτές αργά το απόγευμα της Πέμπτης (2/10), στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Γάζας και στα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου Global Sumud Flotilla που έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές.

Το βράδυ, η πορεία έφτασε μπροστά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, όπου είχαν παραταχθεί από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλούβες των ΜΑΤ.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές, φτάνοντας μπροστά στο αστυνομικό «τείχος» άναψαν καπνογόνα και πέταξαν κάποια πυροτεχνήματα. Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Δείτε εικόνες και βίντεο του flash.gr από το σημείο: